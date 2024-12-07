الهلال ضد الرائد | كفى شعارات وهمية يا جورج جيسوس .. وهيلمان أجبر الزعيم على إهدار الفرص!

جورج جيسوس خرج من فخ مواجهة الرائد بصعوبة

نجح الهلال في النجاة من فخ الرائد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وذلك في مواجهة شهدت الكثير من الأمور الفنية والتكتيكية بين البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للزعيم، والألماني أودير هيلمان مدرب الرائد.

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وفاز الهلال بثلاثية مقابل هدفين أمام الرائد، في مواجهة مثيرة، بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري المحلي، على ملعب المملكة أرينا.

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ونتحدث خلال السطور التالية، عن بعض الأمور المتعلقة بمواجهة الهلال والرائد..

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