"لا تجلبوا لنا حكاماً درجة الثانية" .. جورج جيسوس يُهاجم المسؤولين عن اختيار حكام مباريات الهلال!

مدرب الهلال يُعلق على فوز فريقه على الرائد

عبر المدرب البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني لنادي الهلال، عن عدم رضاه من مستوى الحكم خلال مباراة فريقه ضد الرائد، مُهاجمًا المسؤولين عن اختيار حكام لمباريات الزعيم.

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وفاز الهلال بشق الأنفس على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "المباراة كانت صعبة ومليئة بالأهداف، ومنذ أن توليت تدريب الهلال، لم نحقق عدد فرص كبير وصل إلى 35 فرصة، مثل مباراة اليوم".

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وأضاف: "لاعبو الرائد تعمدوا إهدار الوقت، وهذا الأسلوب غير محبب في كل مكان في العالم، ولا أرغب أن تلعب كرة القدم بهذه الطريقة".

وواصل: "سأمنح اللاعبين إجازة لمدة 7 أيام، ثم سنعود بعدها للتمارين، وسندعم النواحي البدنية لدى اللاعبين بعد عودة التدريبات عقب الإجازة، وسنعمل على ترتيب بعض المواجهات الودية خلال فترة التوقف".

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واختتم جيسوس تصريحاته قائلًا: "الحكم لم يعرف كيف يدير المباراة، وكان لدينا ركلة جزاء في التدخل على سالم الدوسري لم يحتسبها، ويجب على المسؤولين جلب حكام أجانب في مستوى عالي، وليس حكام درجة ثانية".