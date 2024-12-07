بعد مغادرته مصابًا أمام الرائد .. فحوصات سالم الدوسري "الأولية" تطمئن جماهير الهلال وهيرفي رينارد

بعد خروجه من مباراة الرائد عبر سيارة طبية..

أثار سالم الدوسري، قائد فريق الكرة بنادي الهلال، قلق متابعي الأزرق، عقب إصابته في مباراة الرائد، حيث غادر ملعب المملكة أرينا، عبر السيارة الطبية، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال في اللحظات الأخيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وتقدم الرائد مرتين في اللقاء، عن طريق كريم بركاوي ويحيى سنبل، فيما رد الهلال بثلاثية سيرجي سافيتش وماركوس ليوناردو، وعلي البليهي الذي وقع على هدف الانتصار في الدقيقة 90+13، ليقود فريقه لاقتناص النقاط الثلاث في لقاء الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وأكد مراسل قنوات SSC، بأن سالم الدوسري كان فاقد الوعي لحظة الإصابة، فيما استعاد وعيه قبل مغادرة ملعب المباراة، كما تم إجراء الكشوفات الأولية عليه في عيادة النادي.

وفي هذا السياق، ذكر نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، بأن سالم الدوسري تعرض لكدمة قوية في الوجه، وسيجري أشعة على موضع إصابته، للاطمئنان على حالته الصحية.

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وكان الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد أعلن عن قائمة الأخضر للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، حيث تواجد سالم الدوسري، في القائمة، علمًا بأن البطولة ستقام في دولة الكويت، خلال الفترة بين 21 ديسمبر، وحتى 3 يناير المُقبل.

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ورفع الهلال، حامل اللقب، رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل وصافة جدول دوري روشن السعودي، بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر بـ36 نقطة، بينما تجمد الرائد عند 14 نقطة، في المركز الثاني عشر.