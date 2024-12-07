ليس الهلال .. عملاق سعودي آخر يصارع إنتر وبرشلونة على فان دايك بعد رفض عرض ليفربول

تطورات موقف فان دايك مع ليفربول، والأندية السعودية تترقب..

عقب إعلان نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025، خرج النقّاد للمطالبة بضم صفقات عالمية جديدة لصفوف الهلال، على رأسها الهولندي فيرجيل فان دايك، قلب دفاع ليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي عقده في الصيف المُقبل.

ولكن، إذا أراد الهلال التعاقد مع فان دايك، فإنه سيكون على استعداد لصراع شرس من أجل الحصول على توقيعه، خاصة بعدما رفض الهولندي عرضًا من ليفربول، لتمديد عقده؛ كونه لا يلبي توقعاته، إلا أن المفاوضات لا تزال جارية.

وفي هذا السياق، ذكر موقع CaughtOffside، أن نادي النصر يرغب في التعاقد مع فان دايك، كما تحدث النادي مع ممثلي اللاعب، من أجل جمع المزيد من المعلومات بشأن وضعه، حيث أبدى مسؤولو النادي العاصمي جاهزية لتقديم عقد لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام آخر.

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ومن المنتظر أن يواجه النصر منافسة شرسة على فان دايك، وسط اهتمام أندية برشلونة الإسباني، يوفنتوس وإنتر الإيطاليين، من أجل استغلال رحيله مجانًا عن الليفر، حال عدم التوصل لاتفاق من أجل التجديد.

وأجرى مسؤولو برشلونة أيضًا محادثات مع فان دايك، إلا أن المدافع الهولندي أكد أنه سينتظر انتهاء مفاوضات ليفربول، لتمديد عقده، ما دفعه لعدم الرد على العروض المُقدمة.

وشارك فيرجيل فان دايك، مع ليفربول، هذا الموسم، في 19 مباراة بجميع المسابقات، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في 14 لقاء بالدوري الإنجليزي، كما أحرز هدفًا في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا.