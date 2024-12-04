أخبار الهلال اليوم | آرسنال يُهدد تكرار صفقة فيجا، والدوسري يكشف سر لقطته مع ميتروفيتش

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 ديسمبر 2024.
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فيديو | أحضان، دموع، قميص أسود وهدية ثمينة .. ليلة تاريخية لجانج هيون سو في المملكة أرينا
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"أنا عين المدرب الثانية!" .. الدوسري يكشف عن سر لقطته مع ميتروفيتش ويوجه رسالة للجماهير
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جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
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جيسوس "يعيب الروزنامة والعيب فيه!" .. والهلال يعاني من "ظاهرة خطيرة" رغم ثلاثية الغرافة
الهلال يستعيد صدارته الآسيوية مجددًا..
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
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مفاجأة | وكيل نجم الهلال يعرضه على يوفنتوس في "الشتوية" .. وهكذا جاء الرد!
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