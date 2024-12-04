أخبار الهلال اليوم | آرسنال يُهدد تكرار صفقة فيجا، والدوسري يكشف سر لقطته مع ميتروفيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 ديسمبر 2024.

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مواجهة منتظرة بين الثنائي البرتغالي والفرنسي

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ليلة وفاء جميلة لمدافع الهلال السابق

التوقعات حملت مفاجأة جميلة لفريقين!

الزعيم يُهدد لضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم

الهلال هو زعيم القارة الآسيوية من حيث الأرقام والإنجازات..

GOAL

الهلال استعاد صدارة "منطقة الغرب" من مسابقة النخبة الآسيوية بعد الفوز على الغرافة..

ماذا قال جورج جيسوس؟!

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

الهلال يستعيد صدارته الآسيوية مجددًا..

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

"كمّل لعب على الدانسفلور في ساوندستورم 24

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هدف جديد لصندوق الاستثمار

المعيوف زامل سالم الدوسري لسنواتٍ طويلة في الهلال.

اسم اللاعب أصبح يتردد كثيرًا في سوق الانتقالات مؤخرًا..