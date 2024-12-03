مفاجأة | وكيل نجم الهلال يعرضه على يوفنتوس في "الشتوية" .. وهكذا جاء الرد!

اسم اللاعب أصبح يتردد كثيرًا في سوق الانتقالات مؤخرًا..

في مفاجأة كبرى.. تم عرض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على العملاق الإيطالي يوفنتوس؛ للانضمام إليه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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الهلال كتب التاريخ في الموسم الماضي 2023-2024، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بتحقيقه "الثلاثية المحلية"؛ قبل أن يتوّج بكأس السوبر السعودي، مطلع العام الرياضي الحالي.

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ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، عرض فالي رمضاني وكيل أعمال النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الزعيم الهلالي، اللاعب على إدارة يوفنتوس.

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ويبحث العملاق الإيطالي عن مدافع جديد، لضمه في الميركاتو الشتوي القادم؛ بعد إصابة الثنائي البرازيلي جليسون بريمر والكولومبي خوان كابال بـ"قطع في الرباط الصليبي"، وغيابهما عن الفريق الأول لعدة أشهر.

الصحيفة كشفت عن أن إدارة يوفنتوس "رفضت" التعاقد مع كوليبالي، خلال الميركاتو الشتوي القادم، بعد أن عرضه رمضاني عليها؛ نظرًا لتقدمه في العمر - يبلغ 33 سنة -.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة السيدة العجوز تبحث عن مدافع صغير في السن، للتعاقد معه في "يناير 2025"؛ ليستطيع تعويض بريمر وكابال حاليًا، وليكون بمثابة التعزيز "المستقبلي" للفريق الأول لكرة القدم.

وكانت بعض التقارير قد زعمت أن الهلال، يخطط لرفع اسم كوليبالي من "القائمة المحلية" للفريق، خلال الميركاتو الشتوي القادم، من أجل إعادة تسجيل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور؛ وهو الأمر الذي نفاه الإعلامي المُقرب من الزعيم سيف السيف.

جدير بالذكر أن خاليدو كوليبالي انضم إلى الزعيم الهلالي في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي؛ حيث شارك في 62 مباراة رسمية مع الفريق الأزرق، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا آخر.