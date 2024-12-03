"أنا عين المدرب الثانية!" .. سالم الدوسري يكشف عن سر لقطته مع ميتروفيتش ويوجه رسالة لجماهير الهلال

الهلال استعاد صدارة "منطقة الغرب" من مسابقة النخبة الآسيوية بعد الفوز على الغرافة..

تحدث النجم الدولي سالم الدوسري، جناح نادي الهلال السعودي، عن لقطته مع زميله الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الغرافة القطري، مساء يوم الثلاثاء.

الهلال فاز (3-0) على الغرافة، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.. حصل الهلال على "ركلة جزاء"؛ حيث تنازل سالم عن تسديدها، لمصلحة ميتروفيتش؛ قبل أن يقوم الحكم بالتراجع عن قراره، بحجة وجود حالة "تسلل" في بداية اللعبة.

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وعن ذلك يقول سالم في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "أنا قائد الهلال، والقائد هو (عين المدرب الثانية) داخل أرضية الملعب؛ لذلك.. من واجبي أن أساعد جميع زملائي في الفريق".

وكشف النجم الدولي السعودي عن أنه ترك تنفيذ "ركلة الجزاء" إلى ميتروفيتش؛ من أجل أن يحفزه، لأن مهمة المهاجم هي تسجيل العديد من الأهداف، في المباريات.

وعلى جانب آخر.. قلل سالم الدوسري من تراجع أداء الزعيم في المباريات السابقة، مؤكدًا على أن الفريق يملك مدربًا رائعًا - في إشارة إلى البرتغالي جورج جيسوس، -، قادر على إخراج أفضل مستوى من اللاعبين؛ وهو ما ظهر أمام الغرافة.

واختتم الدوسري تصريحاته، بتوجيه رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ قائلًا فيها: "بوقوفكم معنا ودعمكم لنا.. نؤكد دائمًا أنه لا يزال للمجد بقية".