"أيّد القرار السعودي!" .. جورج جيسوس يخالف مدرب الاتحاد ويتحدث عن استبعاد نجم الهلال وقرعة مونديال الأندية

ماذا قال جورج جيسوس؟!

أدلى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، برأيه في "إيقاف" المسابقات المحلية بالمملكة العربية السعودية؛ من أجل مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس الخليج.

المسابقات المحلية في السعودية، ستتوقف ابتداءً من يوم 8 ديسمبر 2024، أي بعد منافسات الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين؛ على أن تعود في السادس من يناير 2025، من خلال دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

جيسوس أيّد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الغرافة القطري، مساء اليوم الثلاثاء، قرار مشاركة منتخب السعودية بـ"الصف الأول" في بطولة كأس الخليج، معتبرًا أن هذا الأمر سيساعد الزعيم الهلالي؛ لأن لاعبي الفريق لن يفقدوا حساسية خوض المباريات.

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ورأي المدير الفني البرتغالي يخالف نظيره الفرنسي لوران بلان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ الذي انتقد إيقاف المسابقات المحلية لمدة شهر، مؤكدًا أن هذا الأمر سيؤثر على مسيرة العميد، في الموسم الرياضي الحالي.

وشدد جورج جيسوس على أن الهلال يهدف الآن؛ للفوز في آخر مبارياته قبل التوقف، والتي ستكون ضد الرائد، يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وعلى جانب آخر.. برر جيسوس ابتعاد خالد الغنام، جناح الفريق الأول "المعار" من الاتفاق السعودي، عن المشاركة في المباريات سواء "أساسيًا أو بديلًا"؛ بصعوبة لعبه في ظل تواجد سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، على الجناحين الأيمن والأيسر، واعدًا إياه بمزيد من الدقائق مستقبلًا.

وبخصوص قرعة بطولة كأس العالم للأندية، المقررة يوم الخميس القادم.. تمنى جيسوس أن لا تسفر عن مواجهة بين الهلال وفريقيه السابقين بنفيكا البرتغالي وفلامنجو البرازيلي، في دور المجموعات؛ قائلًا: "ليس لأنني أخاف منهما؛ ولكن من أجل أن أقابلهما في الإقصائيات".

وأخيرًا.. أكد جيسوس على أن فوز الهلال (3-0) على الغرافة، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025؛ كان مستحقًا للغاية، مركزًا في نفس الوقت على "ظاهرة" إهدار العديد من الفرص، خاصة في الشوط الأول؛ والتي يجب تجنبها مستقبلًا.