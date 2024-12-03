جورج جيسوس "يعيب الروزنامة والعيب فيه!" .. والهلال يعاني من "ظاهرة خطيرة" رغم ثلاثية الغرافة

الهلال يستعيد صدارته الآسيوية مجددًا..

"لكل جواد كبوة".. نعم؛ فالعملاق السعودي الهلال الذي سقط في مباراتين متتاليتين محليًا وآسيويًا؛ عاد للركض وضرب الخصوم مجددًا.

هذا ما حدث في مواجهة الهلال والغرافة القطري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الهلال فاز (3-0) على الغرافة، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض؛ عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 18، والثنائي الصربي أليكساندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقين 82 و85، على التوالي.

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وبهذه النتيجة.. وصل الزعيم الهلالي إلى النقطة 16؛ مستعيدًا صدارة "منطقة الغرب" بمرحلة الدوري من مسابقة النخبة الآسيوية، وبفارق الأهداف عن الأهلي السعودي "الوصيف".

ومن ناحيته.. تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة عند النقطة الرابعة، في "المركز العاشر" بجدول ترتيب النخبة الآسيوية؛ ليعقد من حظوظه في التأهل إلى دور ثمن النهائي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ضيفه الغرافة، مساء اليوم الثلاثاء، في البطولة القارية الكبرى..