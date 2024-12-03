موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال نظيره الرائد في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يبحث عن انتصار جديد مستغلًا مواجهة الاتحاد الصعبة مع النصر لأجل العودة إلى صدارة الدوري.

وخسر الزعيم الصدارة بعد الهزيمة المفاجئة أمام الخليج، لكنّه عاد إلى المسار الصحيح وحقق نتائج إيجابية في المباريات الأخيرة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والرائد في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 7 ديسمبر 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة إلا الثلث مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة إلى الثلث مساءً بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والرائد على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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