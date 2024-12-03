ليس فينيسيوس فقط .. نجم آخر من ريال مدريد يدخل قائمة دوري روشن للميركاتو

هدف جديد لصندوق الاستثمار

يواصل صندوق الاستثمار السعودي استهدافه للاعبي ريال مدريد قبل الميركاتو الصيفي القادم، حيث لا يعتبر فينيسيوس جونيور هو النجم الوحيد المُستهدف من دوري روشن.

اسم فينيسيوس ارتبط بالانتقال إلى السعودية في الصيف الماضي وعلى مدار الأشهر الماضية، ورغم رغبته الحالية في الاستمرار مع ريال مدريد، إلا أنه من غير المستبعد محاولة جلبه إلى المملكة في الصيف المقبل.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن ظهور اسم جديد على لائحة صندوق الاستثمار، وهو تيبو كورتوا حارس ريال، الذي أصبح من أبرز التعزيزات المستهدفة لموسم 2025/2026.

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الحارس البلجيكي لا يزال أمامه عام آخر في عقده مع ريال، لذا سيكون على النادي الذي يريد ضمه التوصل لاتفاق مع ريال، والمهمة لن تكون سهلة لإقناعه بالرحيل عن النادي الإسباني.

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وفي الوقت ذاته، أشارت "ماركا" إلى أن النادي الأبيض ينوي التجديد للدولي البلجيكي، رغم أن المحادثات لم تبدأ بعد، لأنه يعتبر من أهم العناصر الرئيسية بالفريق، ولا توجد نية حالية للتخلي عنه.

ومن غير المتوقع أن يمثل المال أي مشكلة بالنسبة للسعودية التي تستعد لطرق باب كورتوا بمبلغ كبير، كما أن اللاعب سيبلغ 33 سنة الصيف القادم، لذلك قد يدرس الأمر بجدية تزامنًا مع مفاوضاته مع ريال من أجل التجديد.

جدير بالذكر أن السعودية نجحت مؤخرًا في جلب كريم بنزيما إلى اتحاد جدة من ريال مدريد، ونفس السيناريو تكرر مع ناتشو فيرنانديز الذي انضم للقادسية في الميركاتو الصيفي الماضي.