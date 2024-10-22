أخبار الهلال اليوم | اعتذار عيناوي للزعيم، وسالم الدوسري يرد بقوة على منتقديه

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 22 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 أكتوبر 2024.

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تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد التعاون في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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موقف محرج للتورنيدو أمام جماهيره..

"الزعيم واحد فقط والبقية تفاصيل" .. وغيرها من التصريحات الرنانة التي أطلقها الفراج عقب ديربي العين والهلال..

نيمار عاد إلى الملاعب بعد طول انتظار..

ماذا حدث عقب صافرة نهاية ديربي العين والهلال؟

تسعة أهداف في ملحمة كروية بين العين والهلال، لكن هناك ما عكر صفوها..

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

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قائد الهلال خرج من بوتقة الانتقادات نحو استعادة نسخته الأفضل..

الهلال عوض خسارة الموسم الماضي..

ماذا قال سالم الدوسري؟

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الإثارة أصبحت عنوانًا لقمة الهلال والعين دائمًا..

الثنائي غابا عن كأس العالم للأندية لسنواتٍ عديدة..

مدافع الزعيم يشارك أساسيًا في المباراة، فماذا حدث بينه وبين الجمهور الإماراتي؟

منذ عام 2009 لم ينجح أحد في كسر رقم نيمار حتى جاء اليوم..

الجولة الثامنة تنطلق يوم الخميس القادم

الجميع ينتظر ظهوره في مباراة العين الإماراتي..