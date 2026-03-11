Emanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.