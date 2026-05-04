هناك فيورنتينا كارثية في الملعب وخارجه، جعلت جماهيرها ترتجف، إذ إنها في الترتيب بالكاد فوق منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية (سيري ب). وهناك في المقابل فيورنتينا أخرى تتصدر الترتيب. يتعلق الأمر بفريق بريمافيرا الذي يواصل بطولة بهدف الفوز بالسكوديتو مع شبابه. ومن بينهم أيضًا الهداف ريكاردو براسكي الذي وصل الآن أيضًا إلى الفريق الأول وظهر لأول مرة مع الفريق الأول ضد روما.."""
فيورنتينا، من هو ريكاردو براسكي: الهدّاف «على طريقة كافاني» الذي يقود فريق الربيع ويظهر لأول مرة في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
فيولا منذ الأزل"""
ريكاردو براسكي هو مهاجم وُلد في فلورنسا في 24 أغسطس 2006، ولون فيورنتينا البنفسجي مطبوع عليه منذ أن كان صبيًا. في قطاع الشباب خاض حرفيًا كل المراحل بأرقام ممتازة سواء مع تحت 17 ومع تحت 18 ليصبح أساسيًا لا يتزحزح في فريق بريمافيرا تحديدًا في هذا الموسم."""
سترة بومبر على طريقة كافاني"""
مهاجم صريح، قوي بدنيًا، يطوّر إحساسًا ممتازًا بالهدف داخل المنطقة مستفيدًا من قدراته على التحرّك في المساحات الضيقة، لكنه بارع أيضًا في اللعب وظهره إلى المرمى لمساعدة خروج البناء الهجومي. لديه شخصية فائضة، وركلة الجزاء على طريقة «الكوتشيايو» التي سجّلها ضد بارما فور دخوله إلى الملعب من مقاعد البدلاء بعد دقيقتين فقط تشهد على ذلك. ولإجراء مقارنة يذكّرنا بإدينسون كافاني، لكنه كثيرًا ما احتفل برشاش على طريقة باتيستوتا."""
""" أرقام في القمة والفريق الأول """"""
الهدف يجري في دمه وفي هذا الموسم مع فريق بريمافيرا 1 سجّل بالفعل 17 هدفًا. أداءاتٌ جعلته، على الأقل مع بيولي، يُستدعى مع الفريق الأول سواء في الدور التمهيدي المزدوج من دوري المؤتمر الأوروبي ضد بوليسيا وأيضًا في الجولة الأولى من الدوري ضد كالياري. ثلاث مرات على دكة البدلاء جعلت ريكاردو يحلم بتحقيق حلمه. وقد تحقق في 12 مارس 2026، عندما أشركه فانولي لأول مرة في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري المؤتمر الأوروبي ضد راكوف بدلًا من بيكولي في الدقيقة 82 والنتيجة الجزئية 1-1: ثم فازت فيورنتينا 2-1 بفضل ركلة جزاء لغودموندسون في الدقيقة 93. المرة الأولى لا تُنسى أبدًا وقد جعلت الموهبة البنفسجية الشابة تنفجر بالبكاء من شدة التأثر في نهاية المباراة."""
الوطني والتجديد"""
لقد أقنعت الأداءات بالقميص البنفسجي أيضًا المنتخبات الإيطالية للفئات السنية بمنحه فرصة، حتى وإنه بين إيطاليا تحت 16، تحت 17 وتحت 18 لم تأتِ بعد فرحة الهدف. أما الفرحة فقد جاءت على المستوى التعاقدي، إذ إن براسكي جدّد عقده الاحترافي حتى 30 يونيو 2027 مع خيار لصالح البنفسجيين لتمديده لاحقًا لموسمين إضافيين."""
الآن الظهور الأول في الدرجة الأولى"""
والآن عاطفة جديدة، مع الظهور الأول في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى (مُتَبَّلًا بارتطام بالعارضة في أول تسديدة على المرمى) في الأولمبيكو ضد روما."""