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Emanuele Tramacere

إبراهيموفيتش يظهر مع مبابي وفينيسيوس ورونالدو في أحدث إعلان لكأس العالم .. ويثير غضب جمهور ميلان!

ميلان
زلاتان إبراهيموفيتش

أصبح المدير السويدي في مرمى انتقادات مشجعي الروسونيري بسبب مشاركته في الإعلان الترويجي الضخم الجديد الذي أطلقته شركة نايكي لكرة القدم.

لقد فعلتها «نايكي» مرة أخرى. العلامة التجارية للملابس الرياضية التي اشتهرت في الماضي بإعلاناتها الترويجية التي لا تُنسى مثل «القفص»، و"فقط افعلها" أو "مباراة في الجحيم"، أطلقت حملة إعلانية جديدة مذهلة بعنوان "Rip the script" استعدادًا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تدعو الشباب المتحمسين صراحةً إلى "كسر النص" و"كسر القوالب" والاستمتاع بالكرة بين أقدامهم.


يضم هذا الإنتاج الضخم العديد من الوجوه الشهيرة، بما في ذلك لاعبو كرة القدم الحاليون مثل فينيسيوس جونيور ومبابي وفان دايك وكريستيانو رونالدو، ووجوه معروفة مثل كيم كارداشيان وترافيس سكوت وتيد لاسو وليبرون جيمس، بالإضافة إلى أساطير كرة القدم السابقين مثل إريك كانتونا، رونالدينيو، ودروجبا، وحتى المستشار الأول الحالي لصندوق ريد بيرد لميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يمزق النص أمام الكاميرا. مشاركة تمت مشاركتها حتماً عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت فيروسية، لكنها أثارت غضب مشجعي الروسونيري.


  • الإعلان

    اختارت «نايكي» الاستفادة من كرة القدم لتوسيع آفاقها لتشمل الموسيقى والترفيه والموضة، لكن الرسالة الرئيسية لحملة «rip the script» هي تلك التي تعيدنا إلى جوهر العلامة التجارية ذات الشعار «السووش»، أي الحيوية والغريزة والإبداع.

    وقد أوضحت هيلينا ثورنتون، نائبة رئيس شركة نايكي، الرسالة التي كان من المفترض أن يمررها هذا الإعلان: "تنشأ اللحظات السحرية في كرة القدم عندما يثق اللاعبون في غريزتهم. إنه ذلك النوع من كرة القدم المنعشة والمفاجئة والإبداعية التي نحبها".


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  • منشور إبرا

    إبراهيموفيتش، الذي يظهر في الإعلان التلفزيوني في البداية من داخل الاستوديو في دور المعلق قبل أن ينجرف إلى قلب الأحداث، أعاد بالطبع نشر الفيديو مصحوبًا بلقطة يمزق فيها ورقة مع تعليق يقول: "انظروا إلى زلاتان وهو يكسر القواعد".



  • الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي

    لكن الغضب انفجر بشكل لا يصدق بين مشجعي ميلان في التعليقات على المنشور، حيث استهدفوا المسؤول في النادي بالصور المعدلة والميمات بشكل حرفي. بين من ينتقده لأنه "يضيع الوقت" في لحظة حساسة للغاية بالنسبة للنادي - الذي لا يزال يكافح للعثور على مدرب جديد ومدير رياضي جديد - ومن يودون إبعاده مسبقًا عن عملية اتخاذ القرار في فيا ألدو روسي،

    هناك العديد من التعليقات الغاضبة ذات الألوان الحمراء والسوداء ضد المهاجم السابق والمستشار الحالي لجيري كاردينالي.