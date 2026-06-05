إبراهيموفيتش يظهر مع مبابي وفينيسيوس ورونالدو في أحدث إعلان لكأس العالم .. ويثير غضب جمهور ميلان!

لقد فعلتها «نايكي» مرة أخرى. العلامة التجارية للملابس الرياضية التي اشتهرت في الماضي بإعلاناتها الترويجية التي لا تُنسى مثل «القفص»، و"فقط افعلها" أو "مباراة في الجحيم"، أطلقت حملة إعلانية جديدة مذهلة بعنوان "Rip the script" استعدادًا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تدعو الشباب المتحمسين صراحةً إلى "كسر النص" و"كسر القوالب" والاستمتاع بالكرة بين أقدامهم.





يضم هذا الإنتاج الضخم العديد من الوجوه الشهيرة، بما في ذلك لاعبو كرة القدم الحاليون مثل فينيسيوس جونيور ومبابي وفان دايك وكريستيانو رونالدو، ووجوه معروفة مثل كيم كارداشيان وترافيس سكوت وتيد لاسو وليبرون جيمس، بالإضافة إلى أساطير كرة القدم السابقين مثل إريك كانتونا، رونالدينيو، ودروجبا، وحتى المستشار الأول الحالي لصندوق ريد بيرد لميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يمزق النص أمام الكاميرا. مشاركة تمت مشاركتها حتماً عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت فيروسية، لكنها أثارت غضب مشجعي الروسونيري.



