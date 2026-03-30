لوكاكو: "الحقيقة هي أنني مصاب. أنا لا أتخلى عن نابولي، لكن يجب أن أكون جاهزاً صحياً بنسبة 100%"

بعد أيام من الأحاديث والشائعات حول غياب روميلو لوكاكو عن نابولي، وما قيل عن الإنذارات النهائية والتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية، كان المهاجم البلجيكي هو من تحدث مباشرة لتوضيح موقفه. من خلال منشور على حسابه الشخصي على إنستغرام، خرج لوكاكو عن صمته وكشف عن سبب تمديد إقامته في بلجيكا.





وكشف اللاعب السابق في إنتر ميلان وروما أنه لا يشعر بخير وأنه خضع لفحوصات في بلجيكا مع أطباء ومدربين شخصيين أظهرت وجود التهاب في عضلة الورك. ومن هنا جاء قراره بالخضوع للعلاج التأهيلي في وطنه وليس في نابولي حتى يكون "جاهزاً طبياً بنسبة 100%". لكن لوكاكو أوضح أنه "لن يدير ظهره لنابولي أبداً".