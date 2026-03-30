بيرغومي: "تونالي تخلص من الشبح. علينا الاعتماد على بيو إسبوزيتو. بالنسبة لي أيضاً، البوسنة أفضل من ويلز"

بيبي بيرغومي يعرف جيداً التوترات والضغوط التي تفرضها قميص المنتخب الإيطالي. في عام 1982، فاز بكأس العالم مع إيطاليا وهو لا يزال مبتدئًا تقريبًا، ويود أن يرى تلك التوترات الإيجابية وليس السلبية مرة أخرى في صفوف الأزوري الذين سيواجهون غدًا الثلاثاء 31 مارس 2026، ابتداءً من الساعة 20:45 في مدينة زينيكا، البوسنة في نهائي تصفيات كأس العالم القادمة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 2026.
وفي حديثه إلى صحيفة توتوسبورت، شدد "العم" على الشعور بالخوف الذي ساد أمام أيرلندا الشمالية، مما يبعث على التفاؤل تجاه مباراة البوسنة. كما أنهى بيرغومي الجدل الذي أثاره ديماركو حول احتفاله الذي التقطته كاميرات راي في نهاية مباراة ويلز والبوسنة.