تودور لم يعد مدرب توتنهام: البيان الرسمي. فهل سيكون ديتش أم دي زيربي؟

كانت الشائعات تدور منذ بضعة أيام، لكن الأمر أصبح رسمياً الآن. انتهت مغامرة إيغور تودور في الدوري الإنجليزي الممتاز على مقاعد البدلاء في توتنهام قبل الأوان.





اتفق المدرب الكرواتي، للمرة الثانية هذا الموسم بعد تجربته مع يوفنتوس، على ترك قيادة توتنهام بعد 7 مباريات فقط وأكثر من شهر بقليل.

يدفع تودور ثمن الوضعالسيئ في الترتيب الذي ورثه عن توماس فرانك (بالإضافة إلى صعوبات إدارة غرفة الملابس)، والذي يرى توتنهام متورطاً تماماً في صراع الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الثالث من القاع الذي يشغله وست هام.