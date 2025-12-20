Bour Han Amoussa

مراسل كرة القدم الفرنسية والأوروبية

السيرة الذاتية: منذ طفولتي وأنا عاشق لكرة القدم، واخترت مجال الصحافة الرياضية لأعيش شغفي بطريقة مختلفة بعدما لم أصبح لاعب كرة قدم محترف. أعشق كرة القدم البنينية والأفريقية بشكل عام، كما أتابع أيضًا الدوري الفرنسي والليغا والدوري الإنجليزي الممتاز. أنا مشجع كبير لفهود بنين، ولدي أيضًا شغف بمنتخب نيجيريا بسبب أصولي، وبكرة القدم المصرية التي شكّل تألقها في الألفية الأولى جزءًا من طفولتي. أميل على مستوى الأندية إلى دراغونز أويمي أولًا، ثم ريال مدريد والأهلي المصري. أحمل شهادة مهنية في الصحافة، وقد عملت في عدة وسائل إعلام بنينية (صحافة مكتوبة، مواقع إلكترونية، وإذاعة) قبل أن أنضم إلى فريق GOAL France عام 2023.

قصتي مع كرة القدم: بدأت علاقتي الحقيقية مع كرة القدم في يناير 2010 خلال مباراة بنين أمام موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2010 في أنغولا، خصوصًا بعد هدف الراحل رزاق أموتويوسي. منذ ذلك اليوم، نمت شغفي يومًا بعد يوم، وصولًا إلى العمل مع GOAL France، مع رغبة دائمة في مشاركة قصص كرة القدم.

مجالات الخبرة:

الدوري الفرنسي، الليغا، والدوري الإنجليزي (تحرير وتحليل)

كرة القدم البنينية، الأفريقية، والأوروبية

أكبر البطولات (كأس الأمم الأفريقية، دوري أبطال أفريقيا، دوري الأبطال، اليورو، كأس العالم)

لحظتي المفضلة في كرة القدم: هدف ستيف مونييه ضد توغو في مارس 2019 خلال الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، وهو الهدف الذي أعاد بنين إلى البطولة القارية بعد 9 سنوات من الغياب وأربع نسخ ضائعة (2012، 2013، 2015، 2017).

مقالاتي المفضلة:

كواليس تصريحات كيليان مبابي المثيرة

نيجيريا – ساحل العاج: الأفيال أبطال أفريقيا (1-2)!

لويس إنريكي وباريس سان جيرمان يحتفلان بأول فوز في الدوري الفرنسي