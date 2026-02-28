Goal.com
فرصة لإنقاذ الموسم .. موناكو يُعلن موعد عودة بوجبا من جديد

أالإصابة أبعدت النجم الفرنسي

بعد أن تجاوز موناكو خيبة أمله من خروجه من البطولة الأوروبية، بدأت تتطلع بالفعل إلى نهاية الموسم. الهدف واضح: العودة إلى البطولة الأوروبية من خلال الدوري.

 في هذا السياق، هناك سؤال يطرح نفسه باستمرار، متى سنرى بول بوجبا على الملاعب مرة أخرى؟ كشف سيباستيان بوكوجنولي عن جزء من الغموض عندما حدد موعدًا محددًا لعودة لاعب خط الوسط.

    موناكو يستعيد قوته بعد خيبة الأمل الأوروبية

    بعد خروجه أمام باريس سان جيرمان من تصفيات دوري أبطال أوروبا لدو ال16، يريد نادي موناكو أن يطوي هذه الصفحة بسرعة. 

    وفقًا لمعلومات RMC Sport، تحدث سيباستيان بوكوجنولي في غرفة الملابس في ملعب بارك دي برانس لإعادة الحماس إلى فريقه: "إذا أردنا العودة إلى أوروبا الموسم المقبل، فسيكون ذلك من خلال الدوري". وقد تم تأكيد هذه الرسالة بشكل واضح: "إذا أردنا اللعب في أوروبا، وإذا كنتم أصدقاء للنادي، وإذا كان لديكم آفاق في النادي، فهذه هي الطريقة الوحيدة للعب في أوروبا العام المقبل من أجل مسيرتكم المهنية ومن أجل النادي الذي لا يزال يستحق أن يكون على الساحة الأوروبية".

    يحتل موناكو (34 نقطة) المركز الثامن في الدوري الفرنسي بفارق ست نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ولا يزال طموحه قائماً قبل 11 جولة على نهاية الموسم. في هذا السباق، يُعتبر العودة التدريجية للمصابين عاملاً حاسماً. يقترب مويزا وديير ودياتا وواتارا من العودة، ما سيزيد من كثافة التشكيلة التي عانت في الأسابيع الأخيرة.

    بول بوجبا يعود في نهاية مارس

    لكن التوقعات الأكبر تتعلق بالطبع بول بوجبا، الذي أعاقته إصابة في الساق وحصرت مشاركاته في الدوري الفرنسي هذا الموسم بثلاث مباريات، منها 21 دقيقة أمام بريست في 5 ديسمبر. ورداً على سؤال حول حالته، كان بوكوجنولي دقيقاً: "خطة العودة واضحة. ننتظره قبل العطلة الدولية (23-31 مارس). نأمل أن ننمو في هذه الفترة لنصل إلى الجزء الأخير من الموسم".

    هذا الإطار الزمني يحدد مسار نادي الإمارة. إذا تم تأكيد عودة بول بوجبا قبل فترة التوقف الدولية، يمكن لموناكو أن يخوض السباق النهائي بورقة رابحة إضافية في خط الوسط، وهو قطاع أساسي في السعي للحصول على مكان في البطولات الأوروبية. وستكون مباراة أنجيه في ملعب لويس الثاني، السبت الساعة 7 مساءً، نقطة انطلاق لهذه الديناميكية الجديدة المأمولة. يريد موناكو بدء سلسلة من الانتصارات لتقليص الفارق مع قمة الترتيب وإعادة تموضعه بشكل دائم في السباق نحو أوروبا.

