فرصة لإنقاذ الموسم .. موناكو يُعلن موعد عودة بوجبا من جديد

بعد خروجه أمام باريس سان جيرمان من تصفيات دوري أبطال أوروبا لدو ال16، يريد نادي موناكو أن يطوي هذه الصفحة بسرعة.

وفقًا لمعلومات RMC Sport، تحدث سيباستيان بوكوجنولي في غرفة الملابس في ملعب بارك دي برانس لإعادة الحماس إلى فريقه: "إذا أردنا العودة إلى أوروبا الموسم المقبل، فسيكون ذلك من خلال الدوري". وقد تم تأكيد هذه الرسالة بشكل واضح: "إذا أردنا اللعب في أوروبا، وإذا كنتم أصدقاء للنادي، وإذا كان لديكم آفاق في النادي، فهذه هي الطريقة الوحيدة للعب في أوروبا العام المقبل من أجل مسيرتكم المهنية ومن أجل النادي الذي لا يزال يستحق أن يكون على الساحة الأوروبية".

يحتل موناكو (34 نقطة) المركز الثامن في الدوري الفرنسي بفارق ست نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ولا يزال طموحه قائماً قبل 11 جولة على نهاية الموسم. في هذا السباق، يُعتبر العودة التدريجية للمصابين عاملاً حاسماً. يقترب مويزا وديير ودياتا وواتارا من العودة، ما سيزيد من كثافة التشكيلة التي عانت في الأسابيع الأخيرة.