بعمر 19 عاماً فقط، يفرض كيس سميت نفسه كظاهرة في ناديه ويثير فضول أكبر أندية القارة، وبينما يراقب ريال مدريد تطوره باهتمام، يبدو اللاعب الشاب مستعداً لبدء مرحلة كبرى في مسيرته.
من أجل صفقة تاريخية.. جوهرة هولندا يدفع ريال مدريد لفتح خزائنه!
صعود صاروخي بعيداً عن الأضواء
رغم أنه غير معروف كثيراً للجمهور العام، إلا أن كيس سميت قد بنى سمعة قوية لدى المراقبين والخبراء. من خلال لعبه في إي زد ألكمار، يستفيد كيس سميت من بيئة مواتية لظهور المواهب الشابة، حتى لو كان الدوري الهولندي لا يزال أقل تعرضاً للأضواء إعلامياً.
هذا التكتم النسبي لم يمنع المتخصصين من تحديد الإمكانات الاستثنائية للاعب الشاب مبكراً جداً، حيث يُعتبر اليوم واحداً من أكثر لاعبي خط الوسط الواعدين في جيله.
وقد تعزز هذا الاعتراف بتصريحات رونالد كومان، التي أدلى بها في نوفمبر الماضي: "يجب أن أكون حذراً فيما أقوله، لكنني دربت بيدري في برشلونة وأرى أشياء منه في كيس سميت. طريقة الدوران، استخدام القدمين، رؤية اللعب... هذا ما كنت أراه في بيدري في ذلك الوقت. ما يظهره في مثل هذه السن الصغيرة أمر مثير للإعجاب". وهي مقارنة ممتدحة ساهمت في وضع كيس سميت تحت رادارات أكبر الأندية الأوروبية.
ريال مدريد يراقب
منذ الصيف الماضي، كان اسم كيس سميت يتم تداوله بالفعل في أروقة الميركاتو. كان ريال مدريد من بين الأندية المذكورة، تماماً مثل العديد من عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز. كما تم ذكر برشلونة أيضاً، رغم الوضع المالي الصعب للنادي الكتالوني. بالنسبة لكيس سميت، أكدت هذه الأصداء الأولية مساراً تصاعدياً واعترافاً متزايداً في أعلى المستويات.
اليوم، يواصل ريال مدريد متابعة تطور كيس سميت عن كثب، مفتوناً بملفه التقني ونضجه المبكر. يرى النادي الإسباني في كيس سميت استثماراً استراتيجياً محتملاً، قادراً على الاستمرار على المدى الطويل. توضح هذه المراقبة المستمرة الأهمية التي اكتسبها كيس سميت على الرقعة الأوروبية، رغم أنه لم يغادر ناديه الأم بعد.
ألكمار يطلب شيكًا ضخمًا
في نهاية هذا الأسبوع، تحدث كيس سميت عن مستقبله بوضوح عبر صحيفة "دي تليخراف": "أرى نفسي هنا لمدة ستة أشهر أو عام ونصف. بعد ذلك، آمل أن أكون قد خطوت خطوة جيدة إلى الأمام. حوالي 30 مليون يورو؟ هذا سيجعلني أغلى صفقة انتقال لنادي إي زد ألكمار. هذا هو هدفي".
ومع ذلك، يبدو أن واقع السوق يتجاوز هذا التقدير بكثير. ووفقاً لمعلومات فابريزيو رومانو التي نقلها موقع "فوت ميركاتو"، فإن إي زد ألكمار قد رفض بالفعل عروضاً تصل إلى 60 مليون يورو من أجل كيس سميت. وهو موقف حازم يضع الآن سعر لاعب الوسط الهولندي فوق هذا الحد الرمزي.
بالنسبة لريال مدريد، كما هو الحال بالنسبة لأندية الدوري الإنجليزي المهتمة، فإن التعاقد مع كيس سميت سيتطلب استثماراً هائلاً. شيء واحد مؤكد، كيس سميت مستعد لجعْل الأندية تكسر خزائنها.
