من أجل صفقة تاريخية.. جوهرة هولندا يدفع ريال مدريد لفتح خزائنه!

رغم أنه غير معروف كثيراً للجمهور العام، إلا أن كيس سميت قد بنى سمعة قوية لدى المراقبين والخبراء. من خلال لعبه في إي زد ألكمار، يستفيد كيس سميت من بيئة مواتية لظهور المواهب الشابة، حتى لو كان الدوري الهولندي لا يزال أقل تعرضاً للأضواء إعلامياً.

هذا التكتم النسبي لم يمنع المتخصصين من تحديد الإمكانات الاستثنائية للاعب الشاب مبكراً جداً، حيث يُعتبر اليوم واحداً من أكثر لاعبي خط الوسط الواعدين في جيله.

وقد تعزز هذا الاعتراف بتصريحات رونالد كومان، التي أدلى بها في نوفمبر الماضي: "يجب أن أكون حذراً فيما أقوله، لكنني دربت بيدري في برشلونة وأرى أشياء منه في كيس سميت. طريقة الدوران، استخدام القدمين، رؤية اللعب... هذا ما كنت أراه في بيدري في ذلك الوقت. ما يظهره في مثل هذه السن الصغيرة أمر مثير للإعجاب". وهي مقارنة ممتدحة ساهمت في وضع كيس سميت تحت رادارات أكبر الأندية الأوروبية.