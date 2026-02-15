مع اقتراب موعد مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، يتوجه باريس سان جيرمان إلى موناكو مع العديد من الشكوك حول اللياقة البدنية للاعبين. بين الإصابات المستمرة والإدارة الحذرة للفريق بعد الهزيمة في رين (3-1)، يتعين على الجهاز الفني الباريسي تعديل خططه بالفعل. في حين أن بعض الأخبار تبعث على الطمأنينة، فإن بعضها الآخر يعقد الاستعدادات لمباراة حاسمة لموسم باريس سان جيرمان الأوروبي.
بعد ثلاثية رين .. أخبار سيئة في معسكر باريس سان جيرمان قبل صدام موناكو "الأوروبي"
- AFP
باريس سان جيرمان بدون فابيان رويز ومايولو
سيضطر باريس سان جيرمان إلى الاستغناء عن العديد من لاعبيه في مباراة الذهاب التي ستقام على ملعب موناكو. لن يتمكن النادي الباريسي من الاعتماد على فابيان رويز، الذي لا يزال في مرحلة التعافي بعد إصابته في الركبة اليسرى في يناير، على الرغم من التقدم الذي أحرزه في تدريباته الفردية، إلا أن لاعب الوسط الإسباني لا يعتبر جاهزًا للعودة إلى المنافسة في هذه المرحلة، ما يقلل من الخيارات المتاحة في خط وسط باريس سان جيرمان.
كما سيغيب عن باريس سان جيرمان سيني مايولو، الذي لا يزال يتلقى العلاج بعد إصابة جسدية تعرض لها في مباراة سابقة. هذا الغياب المزدوج يجبر الجهاز الفني الباريسي على إعادة النظر في بعض التغييرات المخطط لها، حتى لو اختار الجهاز الفني الحفاظ على برنامج الاستشفاء الأولي مع منح الفريق يومين راحة قبل استئناف التدريبات على ملعب موناكو.
رغم الإصابات .. مؤشرات إيجابية قبل مباراة موناكو
ومع ذلك، ليس كل شيء سلبيًا بالنسبة لباريس سان جيرمان قبل هذه الرحلة الأوروبية. من المتوقع أن يتمكن جواو نيفيش، الذي أصيب في كتفه خلال المباراة الأخيرة، من المشاركة بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية نتائج مطمئنة، ما يوفر حلًا إضافيًا في خط وسط باريس. كما يتابع باريس سان جيرمان عن كثب تطورات حالة عثمان ديمبيلي، الذي شعر بانزعاج عضلي طفيف، دون أن يؤثر ذلك على مشاركته في المباراة.
وفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة "لو باريزيان"، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن بعض اللاعبين بعد آخر حصة تدريبية قبل المباراة، وهي لحظة حاسمة لتقييم الحالة البدنية للمجموعة، وفي ظل جدول مباريات مزدحم للغاية، يأمل باريس سان جيرمان في استعادة كامل قوته بسرعة من أجل خوض المواجهتين الأوروبيتين في أفضل ظروف ممكنة، حتى لو كانت الغيابات المؤكدة تذكرنا بالفعل بأن عمق التشكيلة سيكون مطلوبًا بشدة.
صدام فرنسي - أوروبي
ويطمح باريس سان جيرمان في مصالحة جماهيره، الثلاثاء، حينما يحلّ ضيفًا على موناكو، في قمة فرنسية، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ورغم تتويجه باللقب الأوروبي، لأول مرة في تاريخه، خلال الموسم الماضي، إلا أن باريس سان جيرمان، للموسم الثاني على التوالي، لا يتمكن من التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي، ويتأهل إلى الملحق، بعدما حل في المركز الحادي عشر في ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 14 نقطة.