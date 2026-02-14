بسبب عقد ال100 مليون .. بوادر أزمة بين ريال مدريد وفرنسا على مبابي

على الرغم من آلامه المستمرة في الركبة، لا يزال كيليان مبابي يلعب مع الفريق المدريدي الذي يخوض صراعاً على لقب الدوري الإسباني.

بعد أن أُعلن في البداية أنه لن يشارك في مباراة ريال سوسيداد في الجولة 24، أُعلن في النهاية أن المهاجم الفرنسي جاهز للعب. وأكد مدربه ألفارو أربيلوا هذا الخبر في مؤتمر صحفي: "لقد تدرب جيدًا مع الفريق وهو جاهز للعب".

هذا القرار يوضح رغبة النادي الإسباني في الحفاظ على أهم لاعبيه الهجوميّين، حيث يظل كيليان مبابي أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في الفريق.

تفسر عروض قائد المنتخب الفرنسي هذا الموقف. بعد أن سجل 38 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة في 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، يظل كيليان مبابي المرجع الهجومي لناديه. ومع ذلك، فإن هذا الاستخدام المكثف يقلق الاتحاد الفرنسي، الذي يخشى من تفاقم حالته البدنية قبل التجمعات الدولية. وفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة L’Équipe ونقلتها Foot Mercato، أصبح الجدول الدولي الآن نقطة الخلاف الرئيسية بين المؤسستين.