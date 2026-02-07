Goal.com
Bour Han Amoussa و علي سمير

مدربه السابق يريد استغلاله للحصول على تعويضات .. أزمة طاحنة في رين بعد رحيل محمد قادر ميتي إلى الهلال

مدرب رين، حبيب بيي، وضع شروطًا خيالية للنادي من أجل الرحيل

أصبحت الأوضاع أكثر توتراً فأكثر حول حبيب بيي. مدرب رين ورغم أن موقع الفريق لا يزال تنافسياً في جدول الترتيب بالدوري الفرنسي، فإن الديناميكية الرياضية تثير القلق داخل النادي. 

وفي هذا السياق غير المستقر، أصبح رحيله أمرًا واردًا، لكن مدرب رين لا يبدو مستعداً لمغادرة النادي من دون ضمانات مالية كبيرة. 

وبين نتائج مخيبة، ومفاوضات حساسة، ومطالبات تعاقدية، قد يتحول ملف حبيب بيي سريعاً إلى أحد أكثر الملفات سخونة في كرة القدم الفرنسية خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وأنه يريد استغلال تطويره محمد قادر ميتي صفقة الهلال الجديدة، وجيريمي جاكيه المدافع الذي أعلن انتقاله مؤخرًا لليفربول، من أجل الحصول على تعويضات ضخمة.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-LE HAVREAFP

    حبيب باي مُجدّدًا في وضع هشّ في رين

    لقد أضعفت العروض الأخيرة لستاد رين بشكل واضح موقف المدرب حبيب بيي. ويعيش الفريق سلسلة مقلقة من أربع مباريات دون فوز، تخللتها خصوصًا ثلاث هزائم ثقيلة أمام لوريان (0-2) وموناكو (0-4) وأولمبيك مارسيليا في كأس فرنسا (0-3). 

    وإلى جانب النتائج، فإن المستوى الضعيف هو ما يغذي بالدرجة الأولى علامات الاستفهام حول حبيب بيي، إذ يبدو أن خطابه أصبح أقل وقعًا داخل غرفة الملابس. ورغم وصول تعاقدات مثل ياسير الزابيري وسيباستيان شيمانسكي وأرنود نوردان، تظل الإشارات الإيجابية محدودة، ما يعزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل حبيب بيي على دكة رين.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-RENNESAFP

    حبيب بيي يطالب بتعويضات جنونية في رين

    وفقًا لما كشفه Foot Mercato، فإن حبيب بيي ومحيطه قد فتحوا بالفعل الباب أمام انفصال مبكر عن إدارة رين. غير أن المدرب السنغالي لا يرغب في مغادرة منصبه من دون تعويض كبير، وهو ما يعقّد المفاوضات الجارية.

     ويرغب المدرب في الحصول على كامل راتبه عن الموسم الحالي، وكذلك راتب الموسم التالي، معتبرًا أن الشروط التعاقدية تبرر ذلك، ولا سيما في حال تأهل ستاد رين إلى مسابقة أوروبية، الأمر الذي سيُفعّل تلقائيًا السنة الاختيارية المنصوص عليها في عقده.

    وبعيدًا عن الجانب المتعلق بالرواتب، يُقال إن حبيب بيي طرح مطلبًا آخر شديد الحساسية بالنسبة لمسؤولي النادي الفرنسي. إذ يرى المدرب أنه لعب دورًا حاسمًا في تطور ورفع قيمة عدد من المواهب الشابة التي جرى انتقالها مؤخرًا، ما يدفعه للمطالبة بنسبة من بعض عمليات البيع. هذا الطلب، الذي تُعدّه الإدارة مبالغًا فيه بحسب Foot Mercato، يشكّل اليوم أحد أبرز نقاط التعثر في المباحثات بين النادي وحبيب بيي، في وقت تستدعي فيه الوضعية الرياضية توضيحًا سريعًا للتحضير لما تبقى من الموسم.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    الانتقالات في صلب شدّ الحبل بين حبيب بيي ورين

    في هذا التفاوض، يبرز حبيب بيي خصوصًا مبيعات جيريمي جاكيه ومحمد قادر ميتي ، اللذين انتقلا على التوالي مقابل نحو 72 مليون يورو إلى ليفربول و30 مليون يورو إلى الهلال. ويرى المدرب أن عمله أسهم بشكل كبير في إبرازهما وتطويرهما، وهو ما يبرر طلبه لتعويض مالي. 

    وكان حبيب بيي قد صرّح علنًا: «ربما سيحقق ستاد رين 100 مليون يورو من الأرباح على لاعبين كانت قيمتهما 3 ملايين قبل ستة أشهر. يجب فهم ما يمثله ذلك».

    أما إدارة رين، من جهتها، فتظل حازمة في هذا الشأن ولا تبدو مستعدة لمنح حصة كهذه من قيمة الانتقالات، وفاءً لسياسة اقتصادية تاريخيًا ترتكز على التكوين وتثمين المواهب داخليًا. 

    وقد بنى النادي، المصنّف بانتظام ضمن أفضل مراكز الشباب الفرنسية في السنوات الأخيرة، نموذجه على هذه الأرباح، كما تُبرز ذلك صفقات البيع السابقة لديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، وعثمان ديمبيلي (بوروسيا دورتموند) أو إدواردو كامافينجا (ريال مدريد). وفي هذا السياق، قد يتطور ملف حبيب بيي سريعًا خلال الأسابيع المقبلة، إذ باتت الرهانات الرياضية والمالية مترابطة بشكل وثيق.

