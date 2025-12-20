ضربة موجعة للجزائر باستبعاد حسام عوار من قائمة أمم إفريقيا .. وبديله يعوض خيبة أمل الجماهير!

تلقى المنتخب الجزائري صدمة قوية قبل أيام من بداية كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد إصابة متوسط الميدان حسام عوار خلال تدريبات الخميس، ما اضطره لمغادرة المعسكر صباح الجمعة، وفق ما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان رسمي.

هذا الغياب يحرم المدرب فلاديمير بيتكوفيتش من أحد أبرز عناصره الهجومية في مرحلة حاسمة من التحضيرات للبطولة التي ستقام في المغرب بين 21 ديسمبر و21 يناير.

ولم يتأخر الجهاز الفني في التحرك لتعويض هذا الغياب، حيث وجه الدعوة إلى لاعب خط وسط أنجيه الفرنسي، عماد عبدلي، الذي لم يكن ضمن القائمة الأولية المكونة من 28 لاعبًا.

الاستدعاء جاء بشكل رسمي من الاتحاد وأكده ناديه، ليصبح عبدلي حاضرًا في "الكان" لأول مرة.في سن الـ26، ينال عبدلي مكافأة على بدايته المميزة هذا الموسم مع أنجيه، حيث لعب دورًا محوريًا في وسط الميدان وسجل هدفين في 13 مباراة، ليساهم في احتلال فريقه المركز العاشر في الدوري الفرنسي.