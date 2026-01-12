FBL-WOMEN-EURO-2025-MATCH23-NED-FRAAFP
Bour Han Amoussa و محمود خالد

بكلمتين فقط .. جان ميشيل أولاس يُلهب حماس جماهير ليون بدعوة لعودة كريم بنزيما!

رغم تصريح بلانيس .. حلم ليون بعودة بنزيما لا يزال قائمًا

هناك قصص لا تنتهي أبدًا؛ منها تلك القصة التي تربط بين أولمبيك ليون، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي كان النادي بوابته لإظهار موهبته إلى العالم، قبل أن يكتب التاريخ مع ريال مدريد، ثم يستقر به المقام في الاتحاد.

كانت جملة بسيطة، نطق بها جان ميشيل أولاس، رئيس ليون السابق، في برنامج تليفزيوني، لإحياء تلك القصة، أثناء طرح حلم جماعي، بين الحنين والعاطفة والرمز القوي لنادٍ بأكمله.

  • Karim Benzema Lyon Manchester UnitedGetty

    قصة بنزيما مع ليون

    وتدرّج كريم بنزيما بين الفئات السنية بنادي أولمبيك ليون، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2005، حيث قضى "4" مواسم، قبل أن يشد الرحال إلى ريال مدريد.

    وجود بنزيما مع ليون، ارتبط بـ"الفترة الذهبية" للفريق، حيث توج معه بلقب الدوري الفرنسي "4" مرات، وكأس فرنسا، كما تربع على عرش هدافي المسابقتين، خلال موسم 2007-2008، قبل أن يطرق أبواب الميرينجي، والباقي يذكره التاريخ.

  • FBL-EURO2012-FRIENDLY-FRA-CROAFP

    دعوة إلى كريم بنزيما من أجل العودة

    وبينما يحلّ ضيفًا على برنامج "Quelle Époque"، عبر قناة "فرانس 2"، استغل جان ميشيل أولاس، الذي استمر رئيسًا لنادي ليون على مدار 36 عامًا، قبل تنحيه عن منصبه، ظهوره على الهواء، ليوجه رسالة مباشرة إلى مهاجمه السابق، عندما طُلب منه طرح سؤال حول عدة شخصيات.

    "متى ستعود؟"، جملة بسيطة ذكرها أولاس لبنزيما، ولكنها حافلة بالمعاني، والتي أعادت على الفور إلى الأذهان، العلاقة الوطيدة بين الرئيس السابق لنادي أولمبيك ليون، والهدّاف الفرنسي.

    ولا تزال فرضية عودة بنزيما إلى صفوف ليون، تطارد اللاعب منذ رحيله عن صفوف ريال مدريد، وتواجده مع الاتحاد، دون أن تتحقق، إلا أن جان ميشيل أولاس، الذي تم تنحيته من رئاسة النادي، من قِبل جون تيكستور، لا يزال يحافظ على هذه العلاقة الخاصة مع ابن النادي.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-NANTESAFP

    جان ميشيل أولاس: الذاكرة الحية لأولمبيك ليون!

    بالإضافة لدعوته إلى كريم بنزيما من أجل العودة، أبدى جان ميشيل أولاس، أيضًا، مشاعر عميقة، عندما تم ذكر برنارد لاكومب، أسطورة ليون ومدربه السابق، الذي رحل عن عالمنا في 17 يونيو الماضي، حيث قال أولاس بصدق: "أنا مثل جميع سكان ليون، أفكر فيه كل يوم. إنه أخ لي، لقد قضينا 36 عامًا ونصف على رأس نادٍ فاز بكل شيء تقريبًا، باستثناء كأس أوروبا. لقد قضينا أوقاتًا رائعة".

    هذه الكلمات تذكرنا بمدى ارتباط جان ميشيل أولاس، بتاريخ وهوية أولمبيك ليون، وبذكره برنارد لاكومب، أعاد إحياء حقبة ذهبية، اتسمت بالاستقرار والطموح الرياضي، وهو ما يعيد الحنين اليوم، إلى مشجعي النادي.

  • 69th Ballon D'Or Photocall At Theatre Du Chatelet In ParisGetty Images Sport

    رسالة هجومية ضد جون تيسكتور .. مجددًا

    ليس من الغريب، أن يكون جان ميشيل أولاس، أكثر حدة، عندما يتعلق الأمر بالإدارة الحالية للنادي؛ حيث لم يخفِ الرئيس السابق، مرارة شعوره تجاه القرارات التي تم اتخاذها منذ استحواذ جون تيكستور على أولمبيك ليون، فيما وجه انتقادات لاذعة إلى المسار المالي والمؤسسي للنادي، الذي ترأسه الآن ميشيل كانج، بعد انسحاب رجل الأعمال الأمريكي.

    ولخّص أولاس مشاعره بجملة مليئة باللوم: "لقد أخبرتك بأنه لا يجب أن تفعل ذلك"، ليوجه بذلك تحذيرًا متأخرًا بشأن المسار الذي سلكه ليون في المواسم الأخيرة، والذي يعكس القلق المستمر بشأن الاستقرار الرياضي والاقتصادي للنادي.

  • Karim Benzema 2008Getty Images

    أولاس وبنزيما .. علاقة متينة

    ورغم مرور السنوات وتغير الإدارة، لا يزال جان ميشيل أولاس، يحافظ على علاقة خاصة مع كريم بنزيما، حيث يرى فيه الرئيس السابق، رمزًا قويًا، قادرًا على المصالحة بين النادي وماضيه المجيد.

    وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق على جدول الأعمال حاليًا، لا تزال فكرة عودته تغذي خيال جماهير ليون، خاصة مع قرب انتهاء عقده مع الاتحاد، في يونيو المُقبل.

    في انتظار رد محتمل من صاحب الكرة الذهبية لعام 2022، أعاد جان ميشيل أولاس، التأكيد مرة أخرى، على أن بعض القصص تتجاوز الإطار الرياضي البسيط. في ليون، لا يزال الحلم قائمًا، يحمله صوت من جسد ليون لفترة طويلة.

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بلانيس يرد على مستقبل بنزيما

    وأثار كريم بنزيما حالة من الجدل، في ديسمبر الماضي، حينما رفض حسم مستقبله مع نادي الاتحاد، بالتزامن مع دخوله الفترة الحرة في عقده، حيث اكتفى بالقول إنه يركز فقط على الأداء على أرض الملعب.

    ومع ظهور تقارير تفيد بوجود انتقال محتمل لبنزيما إلى ليون، رغم راتب قائد الاتحاد الذي يقدر بـ100 مليون يورو سنويًا، يجعل من الصعب عودته إلى ناديه الأم، إلا أن المدير الرياضي للاتحاد، رامون بلانيس، حسم الجدل، في حديث مع صحيفة ABC الإسبانية، بقوله إن بنزيما يرغب في تمديد إقامته في المملكة العربية السعودية.

    وكان بنزيما، الذي قاد الاتحاد للفوز بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي، قد صرح لصحيفة "آس" بأنه يرى نفسه قادرًا جسديًا على اللعب لعامين آخرين قبل الاعتزال، مضيفًا أنه يمتلك عروضًا أوروبية، ولكنه سعيد للغاية في المملكة، رغم عدم الجزم ببقائه أو رحيله، فيما تحدث القائد المخضرم صاحب الـ38 عامًا، عن رغبته في العودة إلى منتخب فرنسا، خلال الفترة المُقبلة.

