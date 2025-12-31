أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | جورج جيسوس يُهاجم الصحفيين، وحكم سابق: الاتفاق ظُلم أمام رفاق رونالدو!
حكم سابق: الاتفاق ظُلم أمام النصر!
أوضح الحكم المصري السابق، محمد كمال ريشة، أن الحكم السعودي شكري الحنفوش ظلم الاتفاق أمام النصر بعدما حرمه من زيادة عددية في وقت مبكر جدًا من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
كان الحكم قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه الناصر عند الدقيقة الخامسة من المباراة بعد تدخله العنيف ضد مدالله العليان، ولكنه تراجع عن قراره بعد مراجعته اللقطة عبر تقنية الفيديو، إذ قام حكم الفيديو باستدعائه.
وأوضح ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة الرياضية السعودية، أن تدخل حكم الـVAR وتراجع الحكم عن الطرد قراران خاطئان تمامًا، موضحًا أن تدخل الناصر كان على أسفل الحذاء وفي منطقة غير محمية وأدى إلى إيذاء قدم اللاعب المنافس، مشددًا على أنه "كان ينبغي للحكم الإصرار على قراره بإشهار البطاقة الحمراء، خاصة أن الكرة لم تكن محل منافسة".
النصر تعثر بالتعادل مع الاتفاق في دوري روشن
النصر لم يفز لأول مرة هذا الموسم
"الأسئلة فيها تشكيك ضد النصر" .. جورج جيسوس يهاجم الصحفيين بعد التعادل مع الاتفاق
لم يشفع هدف كريستيانو رونالدو "الغريب" للنصر في العودة بالنقاط الكاملة، حيث سقط "العالمي" في فخ التعادل المثير أمام الاتفاق في الدمام، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
القادم للنصر
يستعد النصر لواحدة من مباريات القمة في دوري روشن السعودي، حيث سيحل ضيفًا على النادي الأهلي في ملعب الإنماء بجدة مساء الجمعة القادم، وذلك ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
النصر يطمح للعودة إلى طريق الانتصارات من جديد بعد التوقف في محطة الاتفاق ومدربه سعد الشهري، حيث أن التعادل أو الخسارة سيهدد بشكل واضح صدارته لجدول الترتيب قبل المواجهة المرتقبة مع مطارده ومنافسه الأبرز، الهلال، في الجولة الـ15 من المسابقة، والتي ستُقام يوم 12 يناير المقبل.