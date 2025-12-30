وجدنا من يوقف قطار النصر! .. لعنة سعد الشهري تكسر غرور جورج جيسوس الكروي و"الاتفاق قدّم درسًا ناقصًا"

"من الذي يقدر على نادي النصر؟!".. سؤال ظل يطرح نفسه منذ بداية مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

النصر ظل يفوز من جولة إلى أخرى، في مسابقة دوري روشن السعودي؛ بدرجة جعلته يحصد العلامة الكاملة، في أول 10 مباريات.

لكن.. جاءت المباراة الحادية عشر في الدوري، والتي كانت ضد نادي الاتفاق مساء اليوم الثلاثاء؛ ليتعثر الفريق النصراوي لأول مرة، وذلك بتعادله (2-2).

هذه المباراة أساسًا؛ هي ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث تأجيل منافسات الأسبوع العاشر لوقتٍ لاحق.

وكان الاتفاق قد تقدّم بهدف أول، عن طريق الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 16؛ قبل أن يرد النصر بثنائية متتالية بواسطة البرتغاليين جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 47 و67.

لكن.. الاتفاق تمكن من خطف التعادل في النهاية؛ بهدف سجله فينالدوم أيضًا، وذلك في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 31، في "صدارة" جدول ترتيب الدوري؛ بينما حصد الاتفاق نقطته السادسة عشر، في "المركز الثامن".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل النصر والاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء..