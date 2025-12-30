يستضيف الأهلي، نظيره النصر، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

النصر يدخل المباراة في المركز الأول وعينه على تحقيق انتصار على منافس كلاسيكي ومنح الثقة لجماهيره في مشوار الدوري، بينما يطمح الأهلي لتحقيق فوز يشعل صراع الصدارة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة.