"لا الهلال ولا الأهلي ولا الاتحاد" .. نجم النصر السابق يُحدد "الوحيد" القادر على حرمان الفريق من لقب دوري روشن

بدا هاشم سرور، نجم النصر السابق، مستاءً من تعادل الفريق مساء أمس مع الاتفاق في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وقد حدد عقب المباراة شخصًا واحدًا يستطيع حرمان كريستيانو رونالدو وزملائه من الفوز باللقب الثمين. فمن هو وماذا قال؟
تعثر النصر الأول في الموسم
تعادل نادي النصر مع ضيفه الاتفاق 2-2، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مسجلاً أول تعثر له هذا الموسم بعد بداية مثالية حقق فيها العلامة الكاملة في أول 10 مباريات.
تقدّم الاتفاق أولًا بهدف الهولندي جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة الـ16، قبل أن يقلب النصر النتيجة بهدفين متتاليين سجلهما البرتغاليان جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 47 و67. لكن الاتفاق نجح في إدراك التعادل عبر فاينالدوم أيضًا في الدقيقة 80، ليحسم المباراة بالتعادل الإيجابي.
وبهذه النتيجة، حافظ النصر على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، ما يعزز المنافسة على المراتب العليا في البطولة.
تعليق سرور عقب التعادل
سرور، نجم الفريق المعتزل، ترك تعليقًا مثيرًا صباح اليوم عقب التعادل وفقدان نقطتين في سباق صدارة جدول ترتيب دوري روشن.
لاعب الوسط السابق أكد أن الهلال والاتحاد والأهلي ليست لديهم القدرة على إيقاف النصر في الدوري، بل شخص وحيد هو القادر على حرمان الفريق من اللقب الثمين وهو لاعبه البرازيلي ويسلي!
وأوضح سرور أن مجاملة ويسلي وإشراكه أساسيًا ستكون وبالًا على النصر، حيث كتب على منصة إكس "لا الهلال ولا الأهلي ولا الاتحاد.. ويسلي هو الوحيد القادر على إخراجنا من الدوري بسبب سوء أسلوبه ومجاملة بقائه أساسياً في الفريق. حب النصر يجعلنا نقول إننا لا نراه صالحًا للنصر وجماهيره".
الجناح الشاب تعرض بالفعل لانتقادات كبيرة عقب المباراة، حيث أبدى النصراويون عدم رضاهم عن مستواه وسط مطالبات بالتخلي عنه في الانتقالات الشتوية واستبداله بأجنبي آخر من فئة المواليد.
ويسلي مع النصر
صاحب الـ20 عامًا انضم إلى النصر صيف 2024 قادمًا من كورينثيانس البرازيلي ضمن فئة المواليد، حيث سمح اتحاد الكرة السعودي للأندية في هذا الصيف بالتعاقد مع لاعبين من مواليد 2003 فما فوق.
ولم يلعب ويسلي مع النصر سوى 36 مباراة في جميع البطولات، سجل بها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.
اللاعب، الذي يُجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر ولاعب وسط أيمن، لعب 12 مباراة هذا الموسم تحت قيادة جورج جيسوس، وبإجمالي 742 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع واحدًا.
وأمام الاتفاق أمس، بدأ ويسلي المباراة وخرج عند الدقيقة الـ73، وقد سدد كرة واحدة على المرمى وفقد الاستحواذ 17 مرة، وقد مرر 5 تمريرات عرضية كانت واحدة منها فقط سليمة، ودخل في 13 مواجهة فردية أرضية مع الخصوم حسم 6 منه فقط لصالحه.
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
القادم للنصر
يستعد النصر لواحدة من مباريات القمة في دوري روشن السعودي، حيث سيحل ضيفًا على النادي الأهلي في ملعب الإنماء بجدة مساء الجمعة القادم، وذلك ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
النصر يطمح للعودة إلى طريق الانتصارات من جديد بعد التوقف في محطة الاتفاق ومدربه سعد الشهري، حيث أن التعادل أو الخسارة سيهدد بشكل واضح صدارته لجدول الترتيب قبل المواجهة المرتقبة مع مطارده ومنافسه الأبرز، الهلال، في الجولة الـ15 من المسابقة، والتي ستُقام يوم 12 يناير المقبل.