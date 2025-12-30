"فعلها ساديو ماني مع النصر ولم يُطرد" .. نجم الأهلي يشتعل غضبًا بسبب واقعة روجر إيبانيز ضد الفيحاء واعتراف جريء من ماتياس يايسله

وفي هذا السياق.. خرج التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بتصريحاتٍ قوية عقب نهاية المواجهة ضد الفيحاء؛ وذلك بسبب طرد زميله البرازيلي روجر إيبانيز، وغيابه عن كلاسيكو السعودية الكبير أمام النصر.

ديميرال اعتبر في تصريحات إعلامية، نقلها الصحفي الأهلاوي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن طرد إيبانيز في مباراة الفيحاء؛ لم يكن صحيحًا أبدًا.

وأشار المدافع التركي إلى أن السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، قام بنفس اللعبة التي طُرِد فيها إيبانيز؛ ولكنه لم يتحصل على الكارت الأحمر، رغم ذلك.

وقال ديميرال الغاضب؛ بالنص: "كيف تُحتسب طرد؟.. نفس الحالة تمامًا حدثت مع ماني في النصر، ولم يُشهر ضده بطاقة".