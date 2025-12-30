ماتياس يايسله فقد شجاعته والمصائب تزداد قبل كلاسيكو النصر .. الأهلي فاز على الفيحاء و"لكنه خسر الكثير"!

عاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات مجددًا؛ حيث لم يجر نفسه إلى مستنقع التعثرات، بعد الخسارة الأخيرة ضد نادي الفتح.

وجاءت عودة الأهلي إلى سكة الانتصارات، من بوابة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وفاز الأهلي (2-0) على الفيحاء؛ حيث أحرز المهاجم الإنجليزي "الأول" في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف المدافع البرازيلي روجر إيبانيز "الثاني" في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة.. وصل الفريق الأهلاوي إلى نقطته الـ22، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الفيحاء عند النقطة 12، في "المركز الحادي عشر" مؤقتًا.

وبالمجمل.. لم يقدّم الفريق الأهلاوي مستوى فني كبير ضد الفيحاء؛ ولكنه حصد الأهم "الثلاث نقاط"، والتي تحافظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي على الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء..