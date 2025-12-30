Matthias Jaissle Roger Ibanez Ahli 2026 GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

ماتياس يايسله فقد شجاعته والمصائب تزداد قبل كلاسيكو النصر .. الأهلي فاز على الفيحاء و"لكنه خسر الكثير"!

الأهلي يحصد 3 نقاط غالية في مسابقة الدوري..

عاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات مجددًا؛ حيث لم يجر نفسه إلى مستنقع التعثرات، بعد الخسارة الأخيرة ضد نادي الفتح.

وجاءت عودة الأهلي إلى سكة الانتصارات، من بوابة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وفاز الأهلي (2-0) على الفيحاء؛ حيث أحرز المهاجم الإنجليزي "الأول" في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف المدافع البرازيلي روجر إيبانيز "الثاني" في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة.. وصل الفريق الأهلاوي إلى نقطته الـ22، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الفيحاء عند النقطة 12، في "المركز الحادي عشر" مؤقتًا.

وبالمجمل.. لم يقدّم الفريق الأهلاوي مستوى فني كبير ضد الفيحاء؛ ولكنه حصد الأهم "الثلاث نقاط"، والتي تحافظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي على الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء..

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بـ(13-0).. الأهلي يعزز تفوقه الكاسح على الفيحاء

    عزز فريق الأهلي الأول لكرة القدم تفوقه التاريخي على نادي الفيحاء؛ وذلك بعد الفوز عليه (2-0)، مساء اليوم الثلاثاء.

    هذا التفوق التاريخي تجلى أساسًا، في السنوات القليلة الماضية؛ حيث لم يعرف الفيحاء طعم الفوز على الفريق الأهلاوي، منذ سبتمبر من عام 2021.

    ليس هذا فقط.. الأهلي فاز في آخر 5 مباريات ضد الفيحاء، من بينها لقاء الليلة بالطبع؛ وبنتيجة إجمالية تصل إلى (13-0)، أي أن "طواحين سدير" لم يستطعوا تسجيل أي هدف في شباك الراقي.

    - آخر 5 مباريات بين الأهلي والفيحاء:

    * الجولة 17 من الدوري السعودي 2023-2024: الفيحاء (0-4) الأهلي.

    * الجولة 34 من الدوري السعودي 2023-2024: الأهلي (1-0) الفيحاء.

    * الجولة 11 من الدوري السعودي 2024-2025: الفيحاء (0-1) الأهلي.

    * الجولة 28 من الدوري السعودي 2024-2025: الأهلي (5-0) الفيحاء.

    * الجولة 12 من الدوري السعودي 2025-2026: الأهلي (2-0) الفيحاء.

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    ماتياس يايسله.. مدرب الأهلي "يفقد شجاعته" ضد الفيحاء

    فوز فريق الأهلي الأول لكرة القدم على نادي الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ جاء بدون أي متعة كروية تذكر.

    نعم.. الأهلي سجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة السادسة، بواسطة نجمه الإنجليزي إيفان توني؛ إلا أنه اتجه بعد ذلك إلى التأمين الدفاعي الكبير، منعًا لاهتزاز شباكه.

    وتكرر الأمر في الشوط الثاني أيضًا؛ حيث اكتفى الفريق الأهلاوي بتسجيل هدف ثانٍ عن طريق البرازيلي روجر إيبانيز، ثم العودة للتأمين الدفاعي.

    ويبدو أن الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، دخل المواجهة ضد الفيحاء مساء اليوم الثلاثاء؛ بخوفٍ شديد من أي تعثر، كان سيؤثر على مستقبله بشكلٍ كبير.

    إلا أن الخوف إذا سيطر على يايسله ولاعبيه؛ فإن على الأهلي نسيان التتويج بأي لقب في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، حتى ولو فاز على الفيحاء بهذا الأسلوب.

    وأي فريق أقوى من الفيحاء، كان قادرًا على العودة في النتيجة ضد الفريق الأهلاوي؛ حيث شكل "طواحين سدير" بعض الخطورة على الراقي، لكن بدون أي نجاعة.

    وأساسًا.. الأهلي عندما يلعب بدون ضغوطات، ويعتمد على الأسلوب الهجومي السريع؛ فإنه يستطيع حسم أي مباراة لصالحه، بخلاف ما يحدث عند رجوعه للدفاع.

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رغم سوء الأداء.. نقاط فنية إيجابية في مباراة الأهلي والفيحاء

    بعيدًا عن سوء الأداء الذي تحدثنا عنه؛ فإن هُناك بعض النقاط الإيجابية التي شاهدناها في الأهلي ضد الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء.

    أبرز النقاط الإيجابية في صفوف الفريق الأهلاوي، والتي ظهرت خلال مواجهة الفيحاء؛ جاءت على النحو التالي:

    * أولًا: مستوى النجم البرازيلي ويندرسون جالينو المطمئن؛ قبل الكلاسيكو السعودي الكبير ضد النصر.

    * ثانيًا: بعض الجمل التكتيكية المنظمة رغم سوء الأداء؛ ومنها التمريرات خلف المدافعين إلى الأجنحة.

    النقطة الثانية تحديدًا تساهم في ضرب دفاعات الخصم؛ حيث يقوم لاعب في خط الوسط بتمريرة إلى الجناح، الذي يستخدم مهارته للدخول إلى العمق أو إيصال الكرة لرأس الحربة.

    هذا الأمر تجلى في هدف الأهلي الأول ضد الفيحاء؛ حيث ضرب متوسط الميدان زياد الجهني الدفاعات بـ"تمريرة إلى جالينو"، الذي أرسل كرة حاسمة من ناحيته إلى المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

    ونحن نشاهد هذه اللعبة كثيرًا في مباريات الأهلي، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ ولكنها تظهر على استحياء في البطولات المحلية.

  • Roger Ibanez Al AhliGetty Images

    الأهلي خسر الكثير ضد الفيحاء.. وروجر إيبانيز الدليل

    أخيرًا.. نستطيع أن نقول بإن خسائر فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضد نادي الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء؛ كانت كثيرة للغاية، على الرغم من الحصول على النقاط الثلاث.

    الأهلي خسر واحد من أهم لاعبيه، في كلاسيكو السعودية الكبير ضد نادي النصر، والمقرر يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    اللاعب الذي نقصده هُنا هو البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع الفريق الأهلاوي؛ والذي تحصل على "كارت أحمر" مباشر، في مباراة الفيحاء.

    الحكم فيصل البلوي أشهر "الكارت الأحمر" في وجه إيبانيز، في الدقيقة 85 من عمر المباراة؛ بعد رؤية تدخله العنيف على كاحل لاعب الفيحاء صبري الدهل، عبر شاشة تقنية الفيديو "فار".

    وإلى جانب إيبانيز.. ستكون هُناك شكوك كبيرة بشأن جاهزية الفرنسي فالنتين أتانجانا، متوسط ميدان النادي الأهلي؛ للحاق بكلاسيكو المملكة الكبير ضد النصر.

    أتانجانا خرج من أرضية الملعب في الدقيقة 60، بسبب تعرضه للإصابة؛ حيث سينتظر الأهلي اليومين القادمين، لمعرفة مصيره من الكلاسيكو.

    ويُعاني الأهلي من عديد الغيابات أساسًا، في الوقت الحالي من الموسم؛ على رأسها الثلاثي "الجزائري رياض محرز، الإيفواري فرانك كيسييه والسنغالي إدوارد ميندي"، الذين يشاركون مع منتخباتهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

