الاتفاق والنصر | "قدّم المشيئة فهز الشباك بأغرب طريقة".. كريستيانو رونالدو في "أسوأ أيامه" يقترب من تحقيق حلمه "الأخير"!

لم يشفع هدف كريستيانو رونالدو "الغريب" للنصر في العودة بالنقاط الكاملة، حيث سقط "العالمي" في فخ التعادل المثير أمام الاتفاق في الدمام، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

لأول مرة هذا الموسم، يتوقف "قطار" النصر السريع عن حصد النقاط الكاملة، بعدما أجبره مضيفه الاتفاق على الاكتفاء بتعادل مثير (2-2) في المواجهة النارية التي احتضنها ملعب "EGO" بالدمام.

فبعد سلسلة من الانتصارات المتتالية وضعتهم في قمة الترتيب، سقط رفاق كريستيانو رونالدو في فخ التعادل الأول، حيث لعب جورجينيو فينالدوم دور "العقدة" بتسجيله ثنائية حاسمة أفسدت ريمونتادا الضيوف، وأجبرت المتصدر على التنازل عن أول نقطتين في سباق الدوري.

    واقعية الاتفاق تنتصر

    شهد الشوط الأول مفاجأة تكتيكية، حيث نجح الاتفاق في الخروج متقدماً بهدف نظيف. اعتمد "النواخذة" على تكتيك دفاعي محكم مع استغلال التحولات السريعة، وهو ما أثمر عن هدف التقدم المبكر عبر جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 16.

    في الشوط الثاني، انقلب الحال تماماً، حيث دخل النصر بضغط هجومي كاسح أسفر عن هدف التعادل مبكراً عبر جواو فيليكس في الدقيقة 47، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو هدف التقدم في الدقيقة 67.

    فرض النصر حصاراً خانقاً على منطقة جزاء الخصم، لكن بسالة حارس الاتفاق أبقت المباراة في الملعب، ليتمكن فينالدوم مرة أخرى من هز الشباك بتسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 80، ليجبر المتصدر على الاكتفاء بنقطة رفعت رصيده، لكنها كشفت عن أزمة في ترجمة السيطرة المطلقة إلى أهداف.

  • قدّم المشيئة فهز الشباك بأغرب طريقة

    يبدو أن "المشيئة" التي قدمها رونالدو في حفل جلوب سوكر الأخير عندما قال "سأصل لـ 1000 هدف إن شاء الله"، وجدت استجابة فورية ومن حيث لا يحتسب.

    ففي مباراة الاتفاق، ورغم ظهوره بمستوى فني متواضع وغيابه عن تشكيل الخطورة المباشرة، قررت كرة القدم مكافأة "الدون" بطريقة درامية؛ حيث اصطدمت تسديدة زميله جواو فيليكس بمؤخرته لتغير اتجاهها وتعانق الشباك.

    هدف يؤكد أن الحظ والقدر يقفان في صف النجم البرتغالي لتقليص الفارق مع حلمه التاريخي (1000 هدف)، وكأن الكرة نفسها تسعى معه لبلوغ هذا الرقم، حتى في أسوأ أيامه الفنية.

  • أرقام رونالدو أمام الاتفاق؟

    في الشوط الأول، واجه كريستيانو رونالدو صعوبات كبيرة في اختراق دفاعات الاتفاق، حيث تمركزه أغلب الوقت خارج منطقة الجزاء، بعيداً عن مناطق الخطورة المباشرة.

    ورغم دقة تمريراته العالية التي بلغت 94% (15 تمريرة صحيحة من أصل 16) ونجاحه في تقديم تمريرتين مفتاحيتين لزملائه، إلا أن فاعليته الهجومية كانت غائبة تماماً. فقد سدد "الدون" 4 كرات طوال الشوط، لم تذهب أي منها بين القائمين والعارضة، فيما تم اعتراض تسديدة واحدة. ومع قلة لمساته للكرة (22 لمسة فقط)، بدا رونالدو معزولاً ومحيداً بفضل الرقابة الدفاعية الصارمة التي فرضها أصحاب الأرض.

    في الشوط الثاني، سجل بطريقة غريبة من تسديدة الوحيدة له على المرمى طوال الـ 90 دقيقة من أصل 6 محاولات (لم يسددها من الأساس). ورغم أن لمساته ظلت محدودة نسبياً (38 لمسة)، إلا أنه أنهى المباراة بـ 4 تمريرات مفتاحية لزملائه، محافظاً على دقة تمرير بلغت 93%. كما ساهم دفاعياً بالفوز بـ 3 التحامات ثنائية (هوائية وأرضية).

    خطوة جديدة نحو الحلم الأخير

    برصيد وصل الآن إلى 957 هدفاً، يدخل كريستيانو رونالدو المرحلة الحاسمة من مسيرته لتحقيق "أحلامه الثلاثة المؤجلة": أول لقب مع النصر، المجد المونديالي المنتظر، ورقم الألفية الإعجازي.

    يعيش "صاروخ ماديرا" حالة توهج استثنائية في دوري روشن، حيث واصل التسجيل للمباراة التاسعة على التوالي، علمًا بأنه غاب عن التسجيل هذا الموسم في الجولة الثانية فقط أمام الخلود.

    ورغم أن موسمه تلطخ بخيبات خروج مبكر من كأس الملك أمام الاتحاد، وضياع لقب السوبر بركلات الترجيح أمام الأهلي (رغم تسجيله في النهائي وصناعته في نصف النهائي أمام الاتحاد)، إلا أن رونالدو لا يزال يقاتل بشراسة، واضعاً بصمته قارياً بصناعة هدف في ظهوره الوحيد بدوري أبطال آسيا 2.

    هذا الإصرار يعكس رغبته الجامحة في حسم لقب الدوري هذا الموسم لكسر عقدة البطولات مع "العالمي"، ليكون ذلك الوقود المثالي الذي يدفعه نحو حلمه الأكبر والأغلى: التتويج بكأس العالم 2026 مع البرتغال في الصيف المقبل، وهي المحطة التي يرجح أن تسبق "الحلم الأخير" وهو اكتمال عقد الـ 1000 هدف.

