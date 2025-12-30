"الأسئلة فيها تشكيك ضد النصر" .. جورج جيسوس يهاجم الصحفيين بعد التعادل مع الاتفاق

وفي هذا السياق.. وصف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، أحاديث الصحفيين خلال المؤتمر الذي أعقب التعادل مع الاتفاق؛ بأنها محاولة للتشكيك في قدرات فريقه.

جيسوس قال: "الأسئلة فيها شيئًا من التشكيك في اللاعبين وقدرتهم"؛ معتبرًا أن أحاديث الصحفيين، لا تتناسب أبدًا مع ما قدّمه النصر في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وشدد جيسوس على أن النصر، سيطر على جميع مبارياته العشر السابقة، في مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي؛ إلى جانب تقديمه مستويات رائعة فيها مع الفوز، وذلك قبل التعثر الأول ضد الاتفاق.

حتى في مباراة الاتفاق.. اعتبر المدير الفني البرتغالي أن الفريق النصراوي قدّم مستوى رائع؛ واصفًا إياها بـ"الامتاع" للعالمي، في الموسم الحالي.

وأضاف جورج جيسوس: "النصر والاتفاق قدّما كرة قدم ممتعة.. أظن أنها كانت واحدة من أفضل المباريات في الموسم، والأمتع بالنسبة لفريقي".