تامر أبو سيدو

منافس النصر القادم في آسيا: أركاداغ .. أعجوبة تركمانستان ونادي المدينة التي تمنع السيارات السوداء!

دعون نتعرف على أحد أغرب الأندية في العالم!

أجريت صباح اليوم الثلاثاء قرعة المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2، وقد أوقعت القرعة في مسار غرب آسيا نادي النصر السعودي في مواجهة مع أركاداغ التركمانستاني في دور الـ16، أحد أغرب الأندية في العالم، فيما سيلعب، حال تأهله لدور الـ8، أمام الفائز بين الزوراء العراقي والوصل الإماراتي.

دعونا نتعرف الآن على منافس النصر القادم بطل أحد أغرب القصص الكروية في العالم ..

  • قرعة دوري أبطال آسيا 2

    أجريت صباح اليوم الثلاثاء قرعة المراحل الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وقد أوقعت النصر في مواجهة أركاداغ التركماني.

    القرعة أبعدت الزوراء العراقي عن طريق النصر في دور الـ16، لكنه سيُواجهه في دور الـ8 حال تأهل الفريقان لتلك المرحلة، علمًا أن الفريق العراقي سيلعب ضد الوصل الإماراتي في ثمن النهائي.

    وفي الطرف الآخر، يلعب سباهان الإيراني مع الأهلي القطري في دور الـ16، والفائز سيُواجه المتأهل بين استقلال طهران الإيراني والحسين إربد الأردني.

    وتُلعب مباريات دور الـ16 خلال فبراير القادم، حيث ستُقام المواجهات أيام 10-11 و17-18 من الشهر الثاني في عام 2026، فيما ستُقام مواجهات دور الـ8 في أيام 3-4 و10-11 مارس المقبل، أما نصف النهائي فسيُلعب في إبريل يومي 7 و14.

    وتُقام المباراة النهائية من مواجهة واحدة بين بطلي الغرب والشرق يوم 16 مايو 2026.

  • أركاداغ .. أسس بعد قدوم رونالدو للنصر

    يُوصف أركاداغ بأنه صاحب إحدى أغرب القصص في كرة القدم، حيث أسس النادي في إبريل 2023، أي بعد قدوم كريستيانو رونالدو لنادي النصر، والذي حدث في يناير من نفس العام بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال كأس العالم 2022.

    النادي هو حرفيًا "ابن النظام" في تركمانستان! حيث أسس ليكون ممثل الدولة في المحافل الخارجية وبطل كل شيء محليًا، وقد ضم نجوم المنتخب من مختلف المنافسين في البلاد، وسُمي باسمه هذا تيمنًا بلقب الرئيس السابق، قربان قولي بردي محمدوف، أركاداخ ويعني الحامي.

    ولم يسلم شعار النادي من سطوة النظام، حيث صممه الرئيس السابق بنفسه، ويتكون بالأساس من حصان أبيض، ويعود ذلك لهوس الرئيس بالخيول خاصة التابعة لسلالة "أخال تيكي" التركمانية النادرة، وكذلك باللون الأبيض!

  • عُمر قصير وإنجازات مذهلة

    رغم عُمره القصير، إلا أن أركاداغ حقق إنجازات مذهلة منذ تأسيسه في 2023، حيث تُوج بالدوري المحلي مرتين وقد حسم كذلك فوزه بلقب الموسم الجاري قبل 4 جولات من النهاية، وكذلك الكأس 3 مرات، فيما فاز بالسوبر مرتين! أي باختصار أصبح هو بطل كل شيء في البلاد.

    نجاح النادي الوليد لم يتوقف عند حدود تركمانستان، بل نجح الفريق في الفوز بكأس التحدي الآسيوي الموسم الماضي، وهي البطولة الثالثة في آسيا بعد دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

    الفريق تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2 بعد حلوله وصيفًا في مجموعته بـ7 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الأهلي القطري في الصدارة.

  • أرقام مرعبة!

    غرائب أركاداغ لم تتوقف هنا، بل امتدت لتشمل رقمًا قياسيًا فريدًا لم يتحقق في أي دولة في العالم، وهو تحقيق الفريق للفوز في جميع مبارياته بالدوري المحلي منذ تأسيسه!

    الموسم الأول، عام 2023، حقق 24 انتصارًا بالعلامة الكاملة، وفي الموسم الماضي، 2024، فاز بمبارياته الـ30 كاملة، وهذا الموسم خاض 28 مباراة فاز بها جميعًا!

    أركاداغ ذاق طعم الخسارة لكن خارج تركمانستان، إذ سقط أمام العربي الكويتي في كأس التحدي الآسيوي الموسم الماضي بهدفين نظيفين في ذهاب نصف النهائي ولكنه عوض الخسارة بالفوز إيابًا 3-0، كما خسر هذا الموسم في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 أمام الخالدية البحريني بهدفين نظيفين.

    الرقم الآخر المذهل من سجلات أركاداغ في الدوري التركماني خاص بعدد الأهداف، حيث سجل 83 هدفًا في 2023، و146 هدفًا في 2024، وهذا العام وصل لهدفه الـ105 قبل ختام الموسم.

  • ابن المدينة الغريبة!

    القصة الغريبة حول أركاداغ لم تتوقف عند حدود النادي، بل امتدت إلى المدينة التي تحتضنه وهي مدينة أركاداغ الذكية التي بنيت في الصحراء بتكلفة إجمالية وصلت إلى 5 مليارات دولار!

    أركاداغ هي المدينة "الفاضلة" بالنسبة للنظام الحاكم في تركمانستان، حيث سُميت كذلك تيمنًا بلقب الرئيس السابق، وتسير على قوانين صارمة وضعها بنفسه ووفق أفكاره وقناعاته وأهوائه، حيث منع فيها اللون الأسود تمامًا، حتى السيارات السوداء وذات اللون الغامق ممنوعة من الدخول تمامًا! وقد طُليت البيوت باللون الأبيض.

    ويتوسط قلب المدينة نصب تذكاري ذهبي يبلغ ارتفاعه 43 متراً يمثل الرئيس قربان قولي على صهوة حصان فوق صخرة، ويوجد ملعب للفريق داخل المدينة التي تضم شريحة محددة من السكان منتقاة بعناية شديدة.

    ومن القوانين الغريبة في المدينة، منع السيارات التي تعمل على الوقود من السير في شوارعها، حيث تعمل تمامًا على الكهرباء، وكذلك منع إجراء أي تغيير يُغير من شكل البيت الخارجي، سواء تركيب جهاز تكييف أو ستائر مغايرة عن السائد!

    المدينة تُعد من أكثر المدن هدوءًا ومثالية في العالم أجمع، إذ فرضت صرامة النظام تطبيق السكان للقوانين بحذافيرها ودون أي خروج عن النص!

