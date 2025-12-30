منافس النصر القادم في آسيا: أركاداغ .. أعجوبة تركمانستان ونادي المدينة التي تمنع السيارات السوداء!

أجريت صباح اليوم الثلاثاء قرعة المراحل الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وقد أوقعت النصر في مواجهة أركاداغ التركماني.

القرعة أبعدت الزوراء العراقي عن طريق النصر في دور الـ16، لكنه سيُواجهه في دور الـ8 حال تأهل الفريقان لتلك المرحلة، علمًا أن الفريق العراقي سيلعب ضد الوصل الإماراتي في ثمن النهائي.

وفي الطرف الآخر، يلعب سباهان الإيراني مع الأهلي القطري في دور الـ16، والفائز سيُواجه المتأهل بين استقلال طهران الإيراني والحسين إربد الأردني.

وتُلعب مباريات دور الـ16 خلال فبراير القادم، حيث ستُقام المواجهات أيام 10-11 و17-18 من الشهر الثاني في عام 2026، فيما ستُقام مواجهات دور الـ8 في أيام 3-4 و10-11 مارس المقبل، أما نصف النهائي فسيُلعب في إبريل يومي 7 و14.

وتُقام المباراة النهائية من مواجهة واحدة بين بطلي الغرب والشرق يوم 16 مايو 2026.