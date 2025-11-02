أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | سر فرحة كريستيانو رونالدو المفرطة بعد الفوز على الفيحاء، وانقلاب في حال عبد الإله العمري
مدير الفيحاء غاضبًا: سلبوا جهد لاعبينا أمام النصر!
تحول من منبوذ لحامي الحمى .. تغيير 180 درجة في حال عبدالإله العمري بالنصر بعد مواجهة الفيحاء
مدافع النصر بطل واقعة النصر والفيحاء..
جرح الأموات وأكاذيب لا علاقة لها بكرة القدم .. "جزائية" النصر والفيحاء تفتح ملف مسكوت عنه في الدوري السعودي!
كُسرت كافة الحواجز الحمراء أمام نقاش رياضي بحت!
"ما قاله الهويش لي يثبت أننا نلعب كرة سلة وليست قدم" .. مدير الفيحاء غاضبًا: سلبوا جهد لاعبينا أمام النصر!
الغضب سيد الموقف بعد فوز النصر القاتل أمام الفيحاء..
فيديو | مكررًا لقطات رونالدو الكارثية .. حركة "لا أخلاقية" من جواو فيليكس تجاه لاعبي الفيحاء وراء الاشتباكات
المهاجم البرتغالي خرج من الإطار الرياضي وتخطى الخطوط الحمراء..
ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟
استمر الصراع التهديفي بين الأسطورتين رونالدو وميسي، فمن الذي يتفوق على الآخر حتى الآن؟
نجوم الهلال والأهلي يسخرون من ركلة جزاء النصر بنفس الطريقة!
فيديو | الشرارة كانت عند جواو فيليكس .. اشتباكات قوية بين نجوم النصر والفيحاء وجيسوس يتدخل!
ماذا حدث بعد مباراة النصر والفيحاء؟
جدل الهويش لم يتوقف عند الفيحاء .. نجوم الهلال والأهلي يسخرون من ركلة جزاء النصر بنفس الطريقة!
سخرية جماعية من ركلة جزاء النصر في آخر الدقائق أمام الفيحاء..
"لأول مرة نبضات قلبي تتسارع" .. كريستيانو رونالدو يكشف سر فرحته المفرطة بفوز النصر على الفيحاء
كريستيانو رونالدو تألق وسجل هدفين ليقود النصر لانتصار ثمين على الفيحاء والاستمرار في صدارة الترتيب
"كنت أعلم أن القرار ضدنا" .. رد مفاجئ من جيسوس على تشكيك مدرب الفيحاء في ركلة جزاء النصر
مدرب النصر يهاجم الهويش بسبب الأذن وقرار جديد حول رونالدو..
أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب السعودية
النصر ضد الفيحاء | على جيسوس البحث عن طريقة جديدة .. وعبدالإله العمري أحرجكم يا جمهور العالمي!
جيسوس يقود النصر لانطلاقة تاريخية في دوري روشن بالفوز على الفيحاء
إما الاتحاد أو الهلال .. 3 تفسيرات لفرحة كريستيانو رونالدو "المبالغ فيها" وقطار الألفية يدهس رقم الدوسري!
رونالدو يقود النصر للحفاظ على العلامة الكاملة أمام الفيحاء..
عين على الحكم | تجاهل لمسة يد .. محمد الهويش يثير الجدل بحرمان النصر من خطأ فيحاوي واضح!
قرار تحكيمي مثير للجدل في مباراة النصر والفيحاء..
عودة الاتحاد المستحيلة والهلال 4-4 النصر وأشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب السعودية
مباريات أثارت الحماس وحبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة
جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي
جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب النصر في دوري روشن السعودي موسم 2025-2026، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي...
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026...
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.