جرح الأموات وأكاذيب لا علاقة لها بكرة القدم .. "جزائية" النصر والفيحاء تفتح ملف الجمهور المسكوت عنه في الدوري السعودي!

كُسرت كافة الحواجز الحمراء أمام نقاش رياضي بحت!

الجمهور هو رقم (1) دائمًا بالنسبة لأي فريق، وهو كذلك بالنسبة للدوريات بشكل عام، إما أن يقودك للخروج بصورة جمالية أو أن يغوص بك في وحل، تترفع كرة القدم عنه!

والحالة الأخيرة هي تلك التي يعيشها "قطاع" من الوسط الرياضي السعودي حاليًا، رغم أنها تتعلق بنقاش عادٍ ضمن صميم الساحرة المستديرة وداخل مستطيلها الأخضر..

الحديث هنا عن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم السعودي محمد الهويش لصالح النصر أمام الفيحاء، أمس السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي قادت العالمي للفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.

نحن هنا ليس للدخول في نقاش حول ما إذا كانت تلك الواقعة ضربة جزاء بالفعل أم أن الهويش قد حرم الفيحاء من نقطة ثمينة .. إنما لمراقبة واستعراض توابع ذاك القرار بين جماهير الأندية السعودية وكيف تعاملوا معه..

  • اعتراضات نجوم الدوري السعودي

    احتساب ضربة جزاء قاتلة للنصر في الدقائق الأخيرة من مواجهة الفيحاء أثار استغراب الكثير من نجوم الأندية المنافسة للعالمي، لكنهم لم يتمكنوا من "كتم" أصوات اعتراضهم هذه المرة – وربما للمرة الأولى منذ انتقالهم للدوري السعودي – حيث لجأ الكثير من نجوم الهلال، الأهلي والاتحاد لمواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائهم.

    البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، البرتغالي روبن نيفيش، الجزائري رياض محرز، التركي ميريح ديميرال وغيرهم من النجوم، انحصرت تعليقاتهم على قرار محمد الهويش ما بين رموز ضاحكة وأيادي تصفق، في سخرية من الجزائية المحتسبة.

    ورغم أن تعليقاتهم خلت من الكلمات الرنانة أو التجريح في أي طرف، عملًا بمبدأ "خير الكلام ما قل ودل"، إلا أنهم لم يسلموا من الحملات الجماهيرية التي فتحت عليهم أبواب بعيدة كل البعد عن الإنسانية أو حتى عادات وتقاليد المملكة العربية السعودية..

  • دهسوا على "جرح" الأموات وخاضوا في الأعراض

    إن ذهبت الآن لحساب نجم الهلال البرتغالي روبن نيفيش يمكنك أن تدرك من الوهلة الأولى في إلى وحل وصل نقاش رياضي بحت..

    قلة من جماهير النصر لم يعجبها اعتراض البرتغالي بـ"أدب" على قرار الهويش، فكان ردها على ضحكات نيفيش الساخرة، بترديد اسم زميله الراحل ديوجو جوتا، ناهيك عن الإشارات اللا أخلاقية في التعليقات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

    نعم! من يخالفك الرأي في قرار تحكيمي بحت، عقابه بالنسبة للبعض أنه سيُذكرك بواحدة من أسوأ الذكريات .. إن نحيت مشاعر نيفيش والإنسانية جانبًا، فهل سمع هؤلاء يومًا عن "حُرمة الأموات"!

    لا هذا لم يكن موقفًا لمجرد أن الاعتراض ضد من لاعب بالجار والغريم التقليدي – إن كان هذا سيكون مبررك – بل أن الأدهى حدث مع المدافع التركي ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي..

    ديميرال موقفه لم يختلف عن نيفيش؛ فقط رموز ضاحكة، وعندما استفزه الجمهور أكثر نشر لهم صورته بجوار كأس السوبر السعودي 2025-2026 الذي توج به الأهلي مطلع الموسم الجاري .. كلها ردود فعل في إطار محدد، لكن كيف رد عليه بعض الجمهور؟

    عقابه كان بالخوض في عرض والدته المتوفاه، بأبشع الألفاظ، دون حدود احترام لامرأة أو حتى لـ"حُرمة موتى"!

  • الأكاذيب تتصدر المشهد

    وسط هذا العبث كله، حتمًا أخذت الأكاذيب موقعها من التفاعل، لكن الغريب هنا أن الأمر لم يقتصر على جماهير لا تتحرى الدقة فيما تنشر، إنما حتى بعض الإعلاميين أخذوا يروجون لبعض الشائعات، لتهويل نتائج ضربة الجزاء المحتسبة من الهويش لصالح النصر ضد الفيحاء، ومدى تأثيرها على صورة الدوري السعودي أمام العالم..

    الشائعة الأكثر انتشارًا في هذا الجدل هي زعم البعض أن أسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس قد تفاعل مع أحداث مواجهة النصر والفيحاء، وأبدى استغرابه من القرارات التحكيمية بها.

    صحيح أن جيمس كانت له بعض التغريدات بالتزامن مع مواجهة النصر والفيحاء، لكن يبدو أن الأمر اختلط على بعض الإعلاميين السعوديين والجماهير، فقد كانت تفاعلات أسطورة كرة السلة مع تحقيق فريق لوس أنجلوس دودجرز بطولة العالم لكرة القدم الأمريكية، وقد هنأ الفريق بالفعل بعد نجاحه في تحقيق الهدف.

    على جانب آخر، لجأ آخرون للعبة "إلغاء المتابعة"، زاعمين أن كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، غضب من مواطنه روبن نيفيش للاعتراض، فقرر إلغاء متابعته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رغم أنه في حقيقة الأمر، لم يكن متابعًا إياه من الأساس!

  • هذا الجمهور من ذاك الإعلام!

    رغم فداحة تفاعل الجمهور بهذا الشكل مع قرار تحكيمي واعتراض البعض عليه إلا أن اللوم الأكبر ربما يقع على عاتق الإعلاميين في المقام الأول..

    فما حدث الأسبوع الماضي عقب كلاسيكو الاتحاد والهلال ضمن الجولة السادسة من دوري روشن، يقول إن هذا هو التطور الطبيعي للجماهير، طالما كانت نقاشات الإعلاميين تصل لترديد "حادث إفك"، بعدما كان النقاش في البداية حول حقيقة حجب أصوات جمهور الاتحاد في مدرجات ملعب الإنماء بجدة.

    كتبنا وقتها "عندما تفقد أخلاقيات كرة القدم بوصلتها .. كلاسيكو الاتحاد والهلال يتحول إلى "حادث إفك"!"، لكن ها نحن في الأسبوع التالي مباشرةً، نناقش مشكلة أكبر ونقاشات لم يكن يتخيل أحد أن تقودنا كرة القدم إليها!

    فكيف تلوم على جمهور هذه هي نقاشات إعلامه؟!

  • ثورة الصفقات السعودية > ثورة إعلامية وجماهيرية

    ستبقى النقاشات التحكيمية والاختلاف في الآراء أبد الدهر، لن تمر مباراة مرور الكرام على الجمهور أو الإعلام، الاختلاف موجود دائمًا.

    لطالما ناقشنا الفارق بين كرة القدم في الشرق الأوسط وأوروبا من ناحية المستوى الفني، البُنى التحتية، اللاعبين وغيرها من الموضوعات التي قُتلت بحثًا، لكن ما لم يأخذ حقه فعلًا هو مستوى النقاش بعد المباريات.

    شيء أشبه بـ"القتال" قائم بالفعل في الدوري الإسباني في السنوات الأخيرة والموسم الجاري لا يختلف كثيرًا، حيث اعتراضات ريال مدريد المستمرة على الحكام عبر قناته التليفزيونية، وبرشلونة كذلك يندد ومعهما مختلف الأندية، لكن يبقى كل ذلك في إطار كرة القدم دون تعدي الخطوط الحمراء من أخلاقيات وخوض في أعراض، وسباب كل من هب ودب.

    لنكن صادقين، مؤكد أن الفئة التي تتخطى الخطوط الحمراء موجودة بالفعل، لكنها ليست غالبة، أما ما يحدث مؤخرًا في الدوري السعودي بعد كل جدل يتعلق بالمباريات، فلا يمت لكرة القدم بصلة!