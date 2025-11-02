شن فهد الأنصاري؛ المدير الرياضي لنادي الفيحاء، هجومًا حادًا على محمد الهويش؛ الحكم الذي أدار مباراة فريقه أمام النصر أمس السبت، مؤكدًا أنه سلب جمهود لاعبيه وحرمهم من نقطة تعادل على الأقل.
"ما قاله الهويش لي يثبت أننا نلعب كرة سلة وليست قدم" .. فهد الأنصاري غاضبًا: سلبوا جهد لاعبي الفيحاء أمام النصر!
ضربة جزاء جدلية للنصر
الفيحاء كاد أن يلقن العالمي الهزيمة الأولى له أمس السبت، في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، وقتما حل ضيفًا عليه باستاد الأول بارك، ضم الجولة السابعة.
لكن كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس نجحت في اقتناص ثلاث نقاط بشق الأنفس، منتصرة في الوقت القاتل بثنائية مقابل هدف وحيد.
الضيوف افتتحوا التهديف في اللقاء في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، عن طريق الإسباني جيسون ريميسيرو، لكن عادل القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة بهدف في الدقيقة 37، قبل أن يخطف الفوز في الدقيقة 15+90 بفضل ضربة جزاء.
ضربة الجزاء تلك تحديدًا هي ما أشعل غضب الفيحاويين، حيث احتسبها الهويش بعد احتكاك هوائي بين الفنزويلي ميكيل فيلانويفا مع لاعب النصر عبدالإله العمري.
فهد الأنصاري يكشف مبرر الهويش في الجزائية
عقب المباراة، التقى فهد الأنصاري بعدد من الصحفيين الذين حاولوا إيضاح الصورة من خارج الملعب له، مؤكدين أن محمد الهويش احتسب ضربة الجزاء الجدلية بداعي لمسة يد على فيلانويفا، وهو ما نفاه المدير الرياضي للفيحاء، بناءً على حوار دار بينه وبين الحكم المحلي.
وقال الأنصاري خلال تصريحاته لـ"القنوات الرياضية السعودية": "لم يحتسب الهويش ضربة الجزاء بناءً على لمسة يد، أنا ناقشته، لم يحتسبها لهذا السبب، إنما احتسبها بداعي احتكاك على الوجه، من المستحيل أن تكون هذه اللقطة ضربة جزاء وإلا فإننا نلعب كرة سلة".
وأضاف: "إذا هذا الاحتكاك على الوجه بين لاعبي الفيحاء والنصر يُحتسب ضربة جزاء فإننا نلعب كرة سلة، الحكم له الحق أن يقرر وهذه وجهة نظره، لكن بالنسبة لي مستحيل أن يقنعني أي حكم على مستوى العالم أن هذه ضربة جزاء".
"الهويش سلب جهد لاعبي الفيحاء وإنفانتينو لن يقنعنا بالجزائية"
واصل المدير الرياضي للفيحاء هجومه على الحكم السعودي: "الهويش ليس من الحكام الذين تتأثر قراراتهم بالضغط، لا أريد الخوض في هذا الجانب، الأهم بالنسبة لي أن اللقطة لم تكن ضربة جزاء نهائيًا".
وتابع: "نحن خلقنا فرصًا أكثر من النصر، رغم أننا كنا في حالة دفاع وهو في حالة هجوم، النقطة الإيجابية أننا علمنا إلى أي مدى وصلنا وشخصية لاعبينا، كلمة شكرًا لن توفيهم حقهم على مستواهم وأدائهم، لكن مجهود اللاعبين سُلب منهم في الأخير بقرار خاطئ".
وفي تصريحات أكثر انفعالًا للصحفيين، اختتم فهد الأنصاري: "لو جاء جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإقناعي أنها ضربة جزاء فلن أقتنع".
آراء خبراء التحكيم
بالانتقال لاستعراض آراء خبراء التحكيم في هذا الجدل..
تحدث الحكم عبد الله القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، بشأن لقطة الخطأ الذي أسفر عن ركلة جزاء النصر، مؤكدًا أن قرار الحكم صحيح، كون لاعب الفيحاء وجه "حركة إضافية"، بلمسة يد على الكرة، وأن اليد لم تكن في وضعها الطبيعي.
في المقابل، قال المحلل التحكيمي نواف شكر الله، عبر برنامج "في 90"، إن الحكم محمد الهويش قدم مباراة كبيرة للغاية، ولكنه محى كل شيء بقراره الأخير حول احتساب ركلة جزاء الأخيرة، والتي وصفها بأنها غير صحيحة وغيرت سير المباراة.
واستعرض نواف شكر الله لقطة واضحة تؤكد أن لاعب الفيحاء لم يرتكب مخالفة لمسة اليد على الكرة، كما أنه كان في وضع تنافس طبيعي مع عبد الإله العمري، ولم يحدث أي ضرب أو سلوك مشين.
وماذا بعد النسبة للنصر؟
بالفوز أمام الفيحاء أمس السبت، رفع النصر رصيده للنقطة الـ21 (العلامة الكاملة) من سبع مباريات، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ومتفوقًا بفارق ثلاث نقاط على التعاون "الوصيف"، وأربع نقاط على الهلال؛ صاحب المركز الثالث.
ومن المقرر أن تلتقي كتيبة جورج جيسوس في المباراة المقبلة بجوا الهندي على استاد الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.
ويتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة القارية برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات (العلامة الكاملة)، يليه استقلال دوشنبه الطاجيكي (6 نقاط)، ثم الزوراء العراقي (3 نقاط)، وأخيرًا جوا (0 نقاط).
ولم يتبق للنصر سوى بطولتي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2 للخروج بلقب في الموسم الجاري بعد وداع كأس السوبر المحلي بخسارة النهائي أمام الأهلي، فيما كان وداع كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة في دور الـ16 أمام الاتحاد.
وماذا بعد بالنسبة للفيحاء؟
يحتل الفيحاء حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد ثماني نقاط فقط من سبع مباريات، حيث كانت هزيمة النصر هي الثالثة له في الموسم الجاري 2025-2026، فيما انتصر في مباراتين وتعادل في مثلهما.
ويلتقي البرتقالي في المباراة المقبلة بالأخدود في السابع من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن.
ولم يعد هناك للفيحاء أي أمل في الموسم الجاري سوى احتلال مركز متقدم في دوري روشن، في ظل وداعه لكأس خادم الحرمين الشريفين في أواخر سبتمبر الماضي..
وتلقى الفيحاء وقتها هزيمة مفاجئة في دور الـ32 من كأس الملك على يد الزلفي في ركلا الترجيح (4-3)، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.