إما الاتحاد أو الهلال .. 3 تفسيرات لفرحة كريستيانو رونالدو "المبالغ فيها" وقطار الألفية يدهس رقم الدوسري!

رغم أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد صرّح مسبقًا بأن طموح الوصول إلى الـ1000 هدف، ليس محور تركيزه الحالي، بل يرغب أكثر في الاستمتاع باللحظة، إلا أن تعليقات الجماهير تشي وكأن اقتراب "الدون" من هذا الإنجاز الكبير، سيمثل بداية النهاية بالنسبة لمسيرته الخالدة في عالم اللعبة.

رونالدو سجل هدفين جديدين في رصيده مع النصر، ليقوده لفوز قاتل على الفيحاء بنتيجة (2-1)، في المباراة المُقامة على ملعب الأول بارك، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

النصر انتزع 3 نقاط من "أنياب" الفيحاء، ليحافظ على صدارة الترتيب، برصيد 21 نقطة، بينما جاء الفيحاء في المركز العاشر، برصيد 9 نقاط.