عين على الحكم | تجاهل لمسة يد .. محمد الهويش يثير الجدل بحرمان النصر من خطأ فيحاوي واضح!

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراتين، عقب لقاء الفيحاء، قبل فترة التوقف الدولي، التي يخوض فيها المنتخب السعودي، مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب "قطر 2025"، والتي ستقام خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المُقبل.
وبشكل عام، سيلعب النصر أربع مباريات حتى نهاية الشهر الجاري، نستعرضها في النقاط التالية..
* 5 نوفمبر: مباراة النصر ضد جوا الهندي (دوري أبطال آسيا 2).
* 8 نوفمبر: مباراة نيوم ضد النصر (دوري روشن السعودي).
* 23 نوفمبر: مباراة النصر ضد الخليج (دوري روشن السعودي).
* 26 نوفمبر: مباراة استقلال الطاجيكي ضد النصر (دوري أبطال آسيا 2).
وينتظر أن يتوقف دوري روشن بعدها حتى ختام المشاركة في بطولة كأس العرب، حيث يعود النصر بعد التوقف الطويل، ليحل ضيفًا على النجمة، في بريدة، في 21 ديسمبر.
ويواجه النصر منافسة شرسة على الصدارة، رغم الحفاظ على العلامة الكاملة، بعدما تمكن التعاون من معادلة الأصفر في النقاط الـ18، بفوزه على القادسية بهدفين دون مقابل، في الجولة السابعة.
ولا يزال الهلال يواصل انتفاضته مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، ليحقق 4 انتصارات على التوالي، آخرها بالفوز في مباراة الديربي أمام الشباب، بهدف دون مقابل، ليرفع الأزرق رصيده إلى 17 نقطة، ويحلّ في المركز الثالث.
في المقابل، يتواجد الاتحاد، حامل اللقب، في المركز الثامن، بعد مرور سبع جولات، بوصوله إلى النقطة 11، بعدما صنع "ريمونتادا تاريخية"، بقلب تأخره أمام الاتحاد برباعية نظيفة، للتعادل (4-4).