النصر ضد الفيحاء | على جيسوس البحث عن طريقة جديدة .. وعبدالإله العمري أحرجكم يا جمهور العالمي!

بعد مرور سبع جولات من منافسات دوري روشن السعودي، باتت ملامح الطريقة الدفاعية التي يعتمدها المدرب البرتغالي جورج جيسوس مع فريق النصر واضحة تمامًا أمام جميع المنافسين، إذ أصبحت طريقة لعبه قابلة للقراءة والتحليل بسهولة من جانب المدربين الآخرين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نتائج الفريق في بعض المباريات الأخيرة، وأبرزها خروجه المبكر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الاتحاد في دور الـ16، بعد خسارته بهدفين مقابل هدف واحد.

ورغم امتلاك النصر مجموعة من أبرز الأسماء في الكرة السعودية والآسيوية، فإن الطريقة الدفاعية التي ينتهجها جيسوس والمبنية على دفاع المنطقة، بدت سلاحًا ذا حدين.

ففي الوقت الذي تمنح فيه الفريق شكلًا تنظيميًا وانضباطًا تكتيكيًا، إلا أنها تترك مساحات في الأطراف وخلف الظهيرين، وهو ما استغله سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد بذكاء كبير في مواجهة كأس الملك، حين فرض أسلوب الضغط العالي والتمريرات السريعة بين الخطوط، ليُجبر دفاع النصر على ارتكاب أخطاء مكلفة أمام المرمى.

ومع دخولنا الجولة السابعة، يبدو أن المدربين الآخرين باتوا يدركون تمامًا نقاط ضعف هذا الأسلوب.

بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الفيحاء، كان من أبرز من درسوا تلك الثغرات بعناية قبل مواجهة النصر، ركّز في خطته على استغلال المساحات خلف الأظهرة، بالاعتماد على سرعات فاشون ساكالا في الجهة اليمنى وعناد في الجهة اليسرى، إضافة إلى الدفع باللاعب جيسون في مركز المهاجم المتحرك، ليوظف انطلاقاته وسرعته في اختراق عمق دفاع النصر عند التحول السريع.

بهذا الفكر، حاول بيدرو إيمانويل كسر الصلابة الشكلية لدفاع النصر بتحريك خطوطه وإجباره على الخروج من مناطقه، ما يعكس كيف تحولت طريقة جيسوس الدفاعية، التي كانت في بدايتها مصدر تماسك للفريق، إلى نقطة استهداف أساسية لدى المنافسين، خاصة مع افتقاد لاعبي النصر للمرونة التكتيكية الكافية لتطبيق هذا النهج أمام فرق تجيد التحولات الهجومية السريعة.