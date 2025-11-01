جدل الهويش لم يتوقف عند الفيحاء .. نجوم الهلال والأهلي يسخرون من ركلة جزاء النصر بنفس الطريقة!

ما إن أطلق الحكم محمد الهويش، صافرته معلنًا عن ركلة جزاء لصالح النصر، في آخر الدقائق أمام الفيحاء، حتى أثار القرار حالة واسعة من الجدل، وسط تشكيك حول صحة قراره، الذي منح النقاط الثلاث إلى كتيبة جورج جيسوس.

وكانت المباراة تسير إلى التعادل، قبل أن يقرر الهويش، احتساب ركلة جزاء للنصر، بداعي خطأ من لاعب الفيحاء فيانويفا، أثناء التحام هوائي مع عبد الإله العمري، فيما استغل القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الركلة، لتسجيل ثاني أهدافه في الدقيقة 90+14، ويقود النصر للفوز على الفيحاء بنتيجة (2-1).

ومن قلب ملعب الأول بارك، نجح النصر في تحقيق رقم قياسي، بعدما حافظ على العلامة الكاملة في أولى 7 جولات من دوري المحترفين السعودي، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، منذ تطبيق نظام الاحتراف.

ولكن، يبدو أن قرار الهويش أيضًا، لاقى نصيبًا من السخرية، بين عددٍ من نجوم الأهلي والهلال، الذين أعربوا عن تعجبهم من القرار على طريقتهم الخاصة.