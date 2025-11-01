كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد نادي النصر، عن سبب الفرحة المفرطة له بتحقيق الانتصار على الفيحاء، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
"لأول مرة نبضات قلبي تتسارع" .. كريستيانو رونالدو يكشف سر فرحته المفرطة بفوز النصر على الفيحاء
- Getty Images Sport
النصر يفوز على الفيحاء
حقق فريق النصر انتصارًا صعبًا ومثيرًا على ضيفه الفيحاء بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
ورغم البداية القوية لأصحاب الأرض، فاجأ الفيحاء الجميع بافتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عبر لاعبه جيسون ريميسيرو، الذي استغل تمريرة متقنة من محمد البقعاوي، ليسكن الكرة شباك الحارس نواف العقيدي، معلنًا تقدم الضيوف مبكرًا.
لكن النصر لم يتأخر في الرد، إذ كثّف من ضغطه الهجومي بحثًا عن التعادل، ونجح قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في تعديل النتيجة عند الدقيقة 37، بعد تمريرة ذكية من الوافد الجديد كينجسلي كومان، ليعيد التوازن إلى اللقاء قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، واصل النصر محاولاته للبحث عن الفوز وسط تراجع دفاعي من الفيحاء، حتى جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 90+14، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح العالمي، نفّذها رونالدو بثقة كبيرة ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويقود النصر لانتزاع فوز جديد في الوقت القاتل.
وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 21 نقطة متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 3 نقاط عن الفتح صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ليواصل الفريق مسيرته المثالية هذا الموسم تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس.
أما الفيحاء، فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز العاشر، بعدما قدّم أداءً جيدًا في معظم فترات المباراة، لكنه لم يتمكن من الصمود أمام الإصرار النصراوي في الدقائق الأخيرة.
ما سبب فرحة رونالدو المفرطة؟
شهدت مباراة النصر والفيحاء فرحة مفرطة من جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدف الانتصار في الوقت القاتل عن طريق ركلة جزاء، حيث ظهر ذلك في احتفاله بالهدف.
وقال رونالدو خلال تصريحات لقناة "ثمانية" عقب المباراة: "المواجهة كانت صعبة وصنعنا العديد من الفرص، وهم دافعوا بشكل جيد، ولكنها هذه كرة القدم".
وأضاف: "علينا الإيمان بالانتصار حتى النهاية، والفريق كان يصدق حقًا أنه سينتصر وأيضًا مشجعونا يؤمنون بنا، وأعتقد أننا نستحق الانتصار، ولذلك أنا سعيد جدًا بهذا الفوز".
"لأول مرة تتسارع نبضات قلبي"
قائد النصر استطرد قائلًا: "علينا الاستمرار جيدًا لتحقيق المزيد من الانتصارات، والموسم طويل ويجب علينا السير خطوة بخطوة، والفريق يتصدر الآن".
وعن الاتهامات التي توجه له بأن الجوائز الفردية فقط هي من تهمه، قال كريستيانو: "لا تهمني الجوائز الفردية ما أريده فقط هو تحقيق لقب الدوري مع النصر".
واختتم رونالدو تصريحاته قائلًا: "لأول مرة تتسارع نبضات قلبي بهذه السرعة الجنونية، هذه هي كرة القدم، وهذا حال مسيرتي دائمًا على مدار 22 عامًا، أنا سعيد جدًا".
ورفع رونالدو رصيده التهديفي إلى 8 أهداف في المركز الثالث، خلف جواو فيليكس المتصدر برصيد 9 أهداف، ويوشوا كينج مهاجم الخليج بنفس الرصيد.
رقم تاريخي للنصر
واصل فريق النصر تحطيم الأرقام القياسية هذا الموسم، بعدما تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في أول سبع جولات من دوري روشن السعودي، ليكسر رقمه السابق الذي سجله موسم 2018-2019، وهو الموسم الذي تُوِّج فيه بلقب الدوري تحت مسماه القديم “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”. وبهذا الإنجاز، أصبح فريق جورج جيسوس أول نادٍ في تاريخ النصر يحقق هذا الانطلاقة المثالية منذ تطبيق نظام الاحتراف.
ويستعد “العالمي” الآن لمرحلة مزدحمة بالمباريات قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، التي ستشهد خوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار والجزائر، في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العرب – قطر 2025، المقررة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.
وقبل هذا التوقف، سيكون النصر على موعد مع أربع مواجهات قوية بين البطولتين المحلية والقارية، وجاء جدول مبارياته على النحو التالي:
5 نوفمبر: النصر × جوا الهندي – دوري أبطال آسيا 2
8 نوفمبر: نيوم × النصر – دوري روشن السعودي
23 نوفمبر: النصر × الخليج – دوري روشن السعودي
26 نوفمبر: استقلال الطاجيكـي × النصر – دوري أبطال آسيا 2
وبعد ختام هذه المرحلة المزدحمة، سيتوقف دوري روشن السعودي حتى نهاية مشاركة الأخضر في كأس العرب، على أن يعود النصر إلى المنافسات في 21 ديسمبر، حين يحل ضيفًا على النجمة في مدينة بريدة، في أولى مبارياته بعد فترة التوقف الطويلة، سعيًا لمواصلة مشواره المميز محليًا وقاريًا.