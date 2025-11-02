يبدو أن الأيام العجاف لعبدالإله العمري في النصر قد ولت وانقضت بالفعل بفضل ما حدث خلال مواجهة العالمي الأخيرة أمام الفيحاء، حيث انهالت الإشادات عليه من كل حدب وصوب.
تحول من منبوذ لحامي الحمى .. تغيير 180 درجة في حال عبدالإله العمري بالنصر بعد مواجهة الفيحاء
العمري يقود النصر لفوز قاتل أمام الفيحاء
الفيحاء كان أن يلقن العالمي الهزيمة الأولى له أمس السبت، في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، وقتما حل ضيفًا عليه باستاد الأول بارك، ضم الجولة السابعة.
لكن كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس نجحت في اقتناص ثلاث نقاط بشق الأنفس، منتصرة في الوقت القاتل بثنائية مقابل هدف وحيد.
الضيوف افتتحوا التهديف في اللقاء في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، عن طريق الإسباني جيسون ريميسيرو، لكن عادل القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة بهدف في الدقيقة 37، قبل أن يخطف الفوز في الدقيقة 15+90 بفضل ضربة جزاء.
ضربة الجزاء تلك تحديدًا هي ما أشعل غضب الفيحاويين، حيث احتسبها الهويش بعد احتكاك هوائي بين الفنزويلي ميكيل فيلانويفا مع لاعب النصر عبدالإله العمري.
ماذا فعل عبدالإله العمري؟
مدافع العالمي كان بطل الليلة، فبعدما أوقع ميكيل فيلانويفا في الخطأ، لم يكتف بالوقوف لانتظار لقرار الحكم السعودي محمد الهويش، إنما ثار في الملعب، للضغط على الأخير..
العمري بدأ في الصراخ أمام الحكم، مؤكدًا أن لاعب الخصم قد ارتكب خطأ ضده، ومع إصرار الأول على وجود خطأ، لجأ الهويش لتقنية الفيديو لمراجعة الحالة، ومن ثم أمر باحتساب ضربة جزاء لصالح النصر، والتي سددها كريستيانو رونالدو بنجاح، لاقتناص ثلاث نقاط غالية لرفاقه.
منافسو النصر ومسؤولو الفيحاء في المقام الأول يرون أن الهويش تأثر بضغط العمري عليه، في المقابل، انهال النصراويون بالإشادات على اللاعب..
"محامي النصر في الملعب"
على سبيل المثال لا الحصر، من بين المشاهير الذين أشادوا بتصرف عبدالإله العمري تجاه محمد الهويش، كان مسلي آل معمر؛ رئيس النصر السابق، الذي كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ألف مبروك وشكرًا للمخلص عبدالإله العمري".
أما المحامي النصراوي خالد الشعلان، فقد أكد أن المدافع السعودي هو من حافظ على حقوق العالمي أمام الفيحاء، ولولاه لضاع.
وأعرب الشعلان: "محامي النصر بالملعب، قد يكون هناك مُحامي للنصر خارج الملعب، ولكن حتمًا له مُحامي داخل الملعب، ففي مُباراة النصر والفيحاء كان عبدالإله العمري مُحاميًا عن حق النصر الذي كان قريبًا من الضياع، فشكرًا لتصرف عبدالإله الأخير".
ثورة الغضب ضد العمري
بالرجوع لبضعة أيام للوراء، صاحب الـ28 عامًا تعرض لهجوم كبير من جمهور النصر منذ بداية الموسم الجاري 2025-2026، على خلفية مفاوضات الاتحاد مع مسؤولي العالمي لشراء عقده بشكل نهائي.
العمري قضى الموسم الماضي معارًا من النصر إلى الاتحاد، مقدمًا موسم أكثر من رائع، توج به بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وكانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين لشراء عقده نهائيًا من النادي العاصمي إلا أن الأخير وضع عراقيل مالية أمام الصفقة، ما تسبب في فشلها في الأخير.
لكن ومع علم الجمهور برغبة العمري في تمثيل الاتحاد بشكل نهائي بالفعل، بدأ في تصيد المواقف له، والترويج لعدم سعادته داخل النصر.
وقد خرج المدافع السعودي من قبل موضحًا أن علامات الحزن التي ظهرت على وجهه في بعض الفترات منذ عودته من الإعارة إلى الاتحاد، ما هي إلا لمروره بظروف شخصية، لم يكشف عنها.
لكن الجمهور لم يقتنع، وظل يتصيد له المواقف والأخطاء، حتى كان آخر الاشتباكات قبل أربعة أيام تقريبًا، بعدما ودع النصر كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 بالهزيمة أمام الاتحاد..
فعقب صافرة نهاية مواجهة العميد تلك، تهجم مشجع نصراوي لفظيًا على العمري، ما دفع الأخير للرد عليه، ليبدأ اشتباك لفظي بينهما.
مسيرة عبد الإله العمري مع النصر
قلب الدفاع كان قد بدأ مسيرته الكروية مع العالمي، قبل تصعيده للفريق الأولى في نوفمبر 2017.
لكن النصر لجأ لإعارته لنادي الوحدة في صيف 2018 ولمدة موسم كامل، قبل أن يعود من جديد في 2019، ثم تجددت إعارته مرة ثانية في صيف 2024 ولمدة موسم وحيد إلا أن هذه المرة للاتحاد.
وقد شارك العمري في 140 مباراة مع النصر بمختلف البطولات، فيما سجل تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.
وماذا بعد النسبة للنصر؟
بالفوز أمام الفيحاء أمس السبت، رفع النصر رصيده للنقطة الـ21 (العلامة الكاملة) من سبع مباريات، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ومتفوقًا بفارق ثلاث نقاط على التعاون "الوصيف"، وأربع نقاط على الهلال؛ صاحب المركز الثالث.
ومن المقرر أن تلتقي كتيبة جورج جيسوس في المباراة المقبلة بجوا الهندي على استاد الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.
ويتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة القارية برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات (العلامة الكاملة)، يليه استقلال دوشنبه الطاجيكي (6 نقاط)، ثم الزوراء العراقي (3 نقاط)، وأخيرًا جوا (0 نقاط).
ولم يتبق للنصر سوى بطولتي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2 للخروج بلقب في الموسم الجاري بعد وداع كأس السوبر المحلي بخسارة النهائي أمام الأهلي، فيما كان وداع كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة في دور الـ16 أمام الاتحاد.