رغم الفوز الدرامي للنصر بالأمس أمام الفيحاء إلا أن المهاجم البرتغالي جواو فيليكس هو من تصدر المشهد عقب صافرة النهاية، ليس لهدف سجله، إنما لـ"حركة لا أخلاقية" قام بها تجاه لاعبي الخصم.
فوز درامي للنصر أمام الفيحاء
الفيحاء كاد أن يلقن العالمي الهزيمة الأولى له أمس السبت، في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، وقتما حل ضيفًا عليه باستاد الأول بارك، ضم الجولة السابعة.
لكن كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس نجحت في اقتناص ثلاث نقاط بشق الأنفس، منتصرة في الوقت القاتل بثنائية مقابل هدف وحيد.
الضيوف افتتحوا التهديف في اللقاء في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، عن طريق الإسباني جيسون ريميسيرو، لكن عادل القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة بهدف في الدقيقة 37، قبل أن يخطف الفوز في الدقيقة 15+90 بفضل ضربة جزاء.
اشتباكات جواو فيليكس مع لاعبي الفيحاء
فور إطلاق صافرة نهاية المباراة، التقطت الكاميرات جواو فيليكس يصرخ محتفلًا في وجه أحمد بامسعود؛ مدافع الفيحاء.
بامسعود اتجه للحديث مع المهاجم البرتغالي، قبل أن يدفع كل منهما الآخر، وتتسع دائرة الاشتباك إلى الأيادي ولاعبين أكثر قبل السيطرة على الموقف.
لكن لم تكن شرارة الاشتباك ذلك النقاش الذي دار بين فيليكس ومدافع الفيحاء في نهاية المباراة .. إنما ما حدث أثناء احتفالات لاعبي النصر بهدف الفوز القاتل!
حركة "لا أخلاقية" من جواو فيليكس
الآن لا صوت يعلو فوق صوت مطالب معاقبة جواو فيليكس من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية طريقة احتفاله بهدف رونالدو وفريقه الثاني في اللقاء..
بينما اتجه لاعبو العالمي للاحتفال سويًا بهدف في الوقت القاتل، لجأ فيليكس لاستفزاز الضيوف، حيث أشار إليهم بإشارة غير أخلاقية، قد تضعه تحت طائلة العقوبات.
تلك الإشارة لم يرد عليها بامسعود ولاعبي الفيحاء أثناء سريان اللقاء، فيما كان عتاب البرتغالي بعد صافرة النهاية ومن ثم الاشتباكات التي وقعت بعد ذلك.
جواو فيليكس على غرار كريستيانو رونالدو
تصرف صاحب الـ25 عامًا تجاه لاعبي الفيحاء، سبق أن قام بها قائده ومواطنه كريستيانو رونالدو بطريقتين مختلفتين..
في التاسع من فبراير 2024، خرج النصر الديربي أمام الهلال ضمن موسم الرياض، وسط استفزازات كبيرة من جماهير الزعيم للدون سواء بترديد اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أو بهتافات استفزازية أخرى، حتى تم إلقاء شال القلعة الزرقاء عليه وهو في طريقه للممر المؤدي لغرف خلع الملابس.
هنا قرر صاروخ ماديرا حمل الشال من الأرض مع وضعه على سرواله، قبل إلقائه أرضًا مرة أخرى.
فيما كانت اللقطة الأكثر جدلًا تلك التي قام الدون بعدها بأيام، تحديدًا في 25 فبراير 2024، حيث ديربي النصر أمام الشباب ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي..
وقتها استفز جمهور الشباب رونالدو بهتافات مختلفة أيضًا، وما إن سجل النصر هدف الفوز الثالث في اللقاء (3-2)، عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا، قام الدون بإشارات لا أخلاقية تجاه جماهير الليوث.
تلك الإشارات اللا أخلاقية عرضت رونالدو لعقوبات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، كونها كان منقولة عبر الناقل الرسمي للمباراة، حيث تم إيقافه مباراة واحدة، مع تغريمه ماليًا بـ10 آلاف ريال سعودي، وإلزامه بدفع مبلغ 20 ألف ريال، لصالح نادي الشباب، تمثل رسوم تقديم الشكوى.
جواو فيليكس يعيد اكتشاف نفسه مع النصر
المهاجم البرتغالي رغم صغر سنه (25 سنة) إلا أن مثّل عدة أندية كبيرة كأتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة وميلان، لكن المشترك بينها جميعًا "الفشل".
لذا مع تعاقد النصر مع فيليكس في الميركاتو الصيفي الماضي (2025) مقابل 30 مليون يورو قادمًا من تشيلسي، اعترض بعض جمهور النادي، فيما سخرت الصحف الأجنبية من حسم النادي السعودي الصفقة بهذا المبلغ رغم تراجع مستوى اللاعب الكبير.
لكن المفاجأة كانت إعادة جواو فيليكس اكتشاف نفسه من جديد مع النصر تحت قيادة مواطنه جورج جيسوس؛ المدير الفني، وبرعاية من كريستيانو رونالدو.
ونجح فيليكس في تسجيل 12 هدفًا وصناعة اثنين آخرين خلال 14 مباراة شارك بها مع العالمي في مختلف البطولات منذ بداية موسم 2025-2026.
لكن الجانب المظلم في هذا الشأن هو وداع النصر خلال الـ14 لبطولتي كأس السوبر، حيث خسر النهائي أمام الأهلي، وكذلك وداع كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة في دور الـ16 أمام الاتحاد.
وماذا بعد؟
بالفوز أمام الفيحاء أمس السبت، رفع النصر رصيده للنقطة الـ21 (العلامة الكاملة) من سبع مباريات، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ومتفوقًا بفارق ثلاث نقاط على التعاون "الوصيف"، وأربع نقاط على الهلال؛ صاحب المركز الثالث.
ومن المقرر أن تلتقي كتيبة جورج جيسوس في المباراة المقبلة بجوا الهندي على استاد الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.
ويتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة القارية برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات (العلامة الكاملة)، يليه استقلال دوشنبه الطاجيكي (6 نقاط)، ثم الزوراء العراقي (3 نقاط)، وأخيرًا جوا (0 نقاط).