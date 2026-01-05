Ruben Neves HilalGetty
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | عرض لإنقاذ حلم البليهي .. تشكيك في "ولاء" روبن نيفيش وروما يرد على عودة سعود!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الإثنين 5 يناير 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    بطل ليبرتادوريس يراقب ماركوس ليوناردو

    أفاد موقع "جلوبو" البرازيلي، بأن إدارة نادي فلامنجو، مهتمة بالتعاقد مع ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال، في ظل بحث النادي البرازيلي عن صفقة هجومية جديدة، رغم أنه كان يضع هداف كروزيرو، كايو جورجي، كأولوية بالنسبة له.

    ورغم عدم تقديم عرض رسمي إلى الهلال، إلا أن فلامنجو استفسر حول مدى إمكانية التعاقد مع صاحب الـ22 عامًا، والذي تقاسم صدارة هدافي كأس العالم للأندية 2025.

    ويواجه فلامنجو صعوبة في إتمام صفقة نجم كروزيرو، حيث يرفض النادي بيع اللاعب بأقل من 50 مليون يورو، فيما عرض بطل كوبا ليبرتادوريس، مبلغ 24 مليون يورو، والمهاجم إيفرتون سواريس، فضلًا عن نسبة 10% من أي عملية بيع مستقبلية، كمحاولة لإتمام الصفقة، فيما بدأت الإدارة البحث عن خيارات أخرى.

    • إعلان
  • Ali Al-Bulayhi Ruben Neves HilalGetty

    عرض جديد للبليهي .. ونيفيش يرد على مفاوضات الاتحاد

    ذاق من كأس "الجدل": عرض "مُقلق" ينقذ علي البليهي من دكة إنزاجي .. وسباق جزائري في الشتاء!

    ودارت الدائرة عليه، هكذا بات علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي اشتهر بإثارة الجدل، داخل وخارج الملعب، ليصبح مستقبله في قلعة الزعيم، أيضًا، محل جدل، خاصة بعدما صار خيارًا مستبعدًا لدى المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    "هذا أمر شخصي" .. روبن نيفيش يحسم الجدل حول عرض الاتحاد، وإنزاجي يرد على أنباء رحيل الحمدان للنصر!

    مع دخول فترة الانتقالات الشتوية، باتت هناك الكثير من الأحاديث حول مستقبل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ظل العروض المقدمة، وإمكانية الرحيل عن قلعة الزعيم، حيث باتت الصورة وكأن الأزرق مهدد بفقدان عدد من أركانه الأساسية، بالتزامن مع دخول الفترة الحرة.

    الدعيع يشكّك في ولاء روبن نيفيش للهلال .. ويؤكد: توقعت خسارة النصر للصدارة بعد تلك المباراة!

    في الوقت الذي تعيش فيه جماهير نادي الهلال، حالة من الترقب حول مستقبل عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بات عشاق الأزرق يتنفسون الصعداء، بعدما نجح الزعيم في اقتناص صدارة دوري روشن السعودي، من النصر الذي سيطر عليه على مدار أولى 11 مباراة.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا حدث في ليلة صدارة الهلال؟

    الهلال ينتزع الصدارة: دعونا نصفق لإنزاجي "المتنوع" .. هدايا ضمك جعلت مهمته أصعب والحمدان قد لا يغادر وحده!

    جاء العام الجديد "2026" ليحمل البشرى إلى الهلال، بأكثر من مجرد فوز، بثنائية في شباك ضمك، في أبها، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

    الهلال فاز بثنائية نظيفة، حملت توقيع داروين نونيز وماركوس ليوناردو، في الدقيقتين 35 و53، ليقبض الزعيم على صدارة دوري روشن، مع الوصول للنقطة 32، متفوقًا بفارق نقطة عن النصر "الوصيف"، بينما حل ضمك في المركز الرابع عشر، برصيد 9 نقاط.

    النصر، رونالدو وجيسوس .. انسوا يناير "الأسود" واستمعوا لما قاله فرانشيسكو توتي عن الفوز بالدوري!

    فقد النصر صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي بعدما حافظ عليه لـ11 جولة لُعبت فعليًا، ذلك بعد خسارته 5 نقاط متتالية بالتعادل مع الاتفاق والخسارة أمام الأهلي، ونجاح منافسه، المتصدر الجديد، الهلال في الفوز اليوم على ضمك بثنائية دون رد.

    واقعة ليست جديدة ومطالبات بسحب الـ3 نقاط .. حقيقة ارتكاب الهلال مخالفة قانونية في مباراة ضمك!

    أثار الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حالة من التساؤلات حول قراره الذي اتخذه في مباراة ضمك، وما إذا كان الزعيم ارتكب مخالفة قانونية.

    بدا وكأنه تعمد الإنذار .. تيو هيرنانديز يتلقى إشادة بتصرفه "الغريب" في مباراة ضمك!

    "الاهتمام بأدق التفاصيل".. كان ذلك الوصف الذي أطلقه الناقد الرياضي عماد السالمي، على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حول أدائه في مباراة ضمك، التي شهدت صعود الأزرق لصدارة ترتيب دوري روشن السعودي، مستفيدًا من تعثر جاره النصر.

    "لو مسؤول سأقيلك، حرام فيك الأموال" .. وليد الفراج يكشف أزمة "جدولة" دوري روشن برسالة شديدة اللهجة!

    لا يزال ملف جدولة مباريات دوري روشن السعودي، خلال موسم 2025-2026، يضع الكثير من علامات الاستفهام، في ظل التنافس حول النادي الأكثر تعرضًا للظلم بشأن توزيع المباريات، المقرر من قِبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al-Taawoun v Al-Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حقيقة شرط عودة سعود .. وسخرية من داروين نونيز

    بعد تألقه في لانس .. روما يرد على عودة سعود عبد الحميد للسعودية: "سنتخذ القرار في ذلك الموعد"!

    بينما يبحث نادي الهلال، عن مخرج لأزمته في ملف اللاعب الأجنبي الذي سيتم استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال فترة التسجيل الثانية، جاء نادي روما الإيطالي، ليضيف مزيدًا من الغرابة حول ذلك الملف، فما هي القصة؟

    "داروين نونيز الدفاع" .. جيمي كاراجر يسخر من لاعب ليفربول ويُطالبه بـ "رفع رأسه"

    لم يتوقف جيمي كاراجر عن السخرية من لاعبي ليفربول، وقد كان الظهير الأيسر ميلوش كيركيز هو ضحيته الجديدة، والذي تعرض لسخرية لاذعة من المدافع الإنجليزي السابق بعد تعادل الريدز مع فولهام في الدوري الإنجليزي مساء أمس. فما الذي قاله كاراجر؟

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب ضمك بنتيجة (0-2)، ليرفع حصيلته إلى 10 انتصارات مقابل تعادلين خلال 12 جولة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل تربعه في الصدارة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 6 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد كان آخر انتصاراته على حساب الشارقة الإماراتي بهدف دون رد خارج ملعبه.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

    جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    يدخل الهلال، موسم 2025-2026، في دوري روشن، بمعنويات مرتفعة تحت قيادة المدرب الجديد سيميوني إنزاجي، وسيطمح لمصالحة الجماهير على ما حدث في الموسم الماضي.

    جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب

    تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي...

    جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026

    تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....

    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026

    تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026...

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الحزم crest
الحزم
الحزم
0