محمود خالد

"هذا أمر شخصي" .. روبن نيفيش يحسم الجدل حول عرض الاتحاد، وإنزاجي يرد على أنباء رحيل الحمدان للنصر!

الهلال يضع النقاط فوق الحروف..

مع دخول فترة الانتقالات الشتوية، باتت هناك الكثير من الأحاديث حول مستقبل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ظل العروض المقدمة، وإمكانية الرحيل عن قلعة الزعيم، حيث باتت الصورة وكأن الأزرق مهدد بفقدان عدد من أركانه الأساسية، بالتزامن مع دخول الفترة الحرة.

هناك العديد من الأسماء على رادار الميركاتو، من قلب الهلال، أبرزهم روبن نيفيش وسيرجي سافيتش وجواو كانسيلو وعبد الله الحمدان.

    الهلال يقتنص الصدارة من النصر

    وفاز الهلال على ضمك بثنائية نظيفة، حملت توقيع داروين نونيز وماركوس ليوناردو، في الدقيقتين 35 و53، ليقبض الزعيم على صدارة دوري روشن، مع الوصول للنقطة 32، متفوقًا بفارق نقطة عن النصر "الوصيف"، بينما حل ضمك في المركز الرابع عشر، برصيد 9 نقاط.

    وبخلاف صعوده لصدارة دوري روشن، فإن الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي خسارة، مع الوصول للجولة الثالثة عشرة، مع تأجيل مباريات الجولة العاشرة، كما بات الزعيم أول فريق يسجل في 41 مباراة متتالية خارج أرضه في دوري المحترفين السعودي.

    واستفاد الهلال من تلقي النصر خسارته الأولى في دوري روشن، هذا الموسم، بعد سقوطه أمام الأهلي بنتيجة (2-3)، في الجولة الثالثة عشرة، لتصبح كتيبة سيموني إنزاجي، هي الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في المسابقة.

    إنزاجي يرد على رحيل الحمدان

    وفي ظل تضارب الأنباء حول مستقبل عبد الله الحمدان، وارتباط اسمه بالرحيل إلى النصر، في الفترة الشتوية، كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، عن رأيه إزاء ذلك الأمر.

    وقال إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة ضمك، "أي لاعب في الهلال مهمّ بالنسبة لي، ويؤدي التدريبات بشكل احترافي، أعلم أن (الحمدان) في حالة مفاوضات، إلا أنه - حتى هذه اللحظة - مستمر مع الزعيم.

    وكان إنزاجي قد قرر الاستعانة بالحمدان، ليشارك بديلًا في الدقيقة 82، بعد سحب المهاجم داروين نونيز، الذي سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة في اللقاء.

    وأضاف الإيطالي إنه يتمنى بقاء الحمدان في الهلال، مضيفًا أنه لاعب جيد وأداؤه رائع في التدريبات، كما ذكر بأن شركة الهلال بالتأكيد لها رأي في هذه النقطة.

    يذكر أن الإعلامي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، قد أثار حالة من الجدل، بعدما كشف عن رغبة عبد الله الحمدان في فسخ عقده مع الهلال، من أجل الانضمام إلى النصر، مع التنويه بأن عقده سينتهي بشكل كامل بعد إغلاق فترة الانتقالات بـ5 أيام.

    في المقابل، ذكر الإعلامي رتيبان الدوسري، بأن عبد الله الحمدان قد يصير نسخة جديدة من محمد كنو، ليثير الجدل حول إمكانية عودة أزمة الهلال، قبل عامين، بعد حرمانه من القيد لفترتين، على خلفية شكوى مقدمة من النصر، تفيد بأن كنو وقع مع العالمي، قبل أن يجدد عقده مع الهلال.

    روبن نيفيش: أتحدث مع عائلتي

    أما عن البرتغالي روبن نيفيش، نجم وسط ميدان الهلال، والذي ارتبط اسمه أيضًا بالعديد من العروض الأوروبية، وسط أنباء حول عدم توصله لاتفاق نهائي مع الإدارة بشأن تجديد عقده، فقد علّق أيضًا على تلك النقطة.

    وأثناء تواجده في "المكس زون"، بعد المباراة، قال نيفيش إنه لن يجيب على هذا الأمر في الوقت الحالي، كونه أمرًا شخصيًا.

    وأوضح "أتحدث مع عائلتي وكل من أعرفه، لكن هناك شيء واحد واثق فيه، أنني إذا بقيت في السعودية، فسيكون ذلك في الهلال فقط، لا تصدقوا ما تقرؤونه".

    ووضع نيفيش كلمة الحسم، للأنباء التي ذكرت أخيرًا حول دخول نادي الاتحاد في مفاوضات مع نيفيش من أجل انتزاع توقيعه من الهلال، بالتزامن مع دخوله الفترة الحرة.

    موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب ضمك بنتيجة (0-2)، ليرفع حصيلته إلى 10 انتصارات مقابل تعادلين خلال 12 جولة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل تربعه في الصدارة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 6 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد كان آخر انتصاراته على حساب الشارقة الإماراتي بهدف دون رد خارج ملعبه.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

