"هذا أمر شخصي" .. روبن نيفيش يحسم الجدل حول عرض الاتحاد، وإنزاجي يرد على أنباء رحيل الحمدان للنصر!

وفي ظل تضارب الأنباء حول مستقبل عبد الله الحمدان، وارتباط اسمه بالرحيل إلى النصر، في الفترة الشتوية، كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، عن رأيه إزاء ذلك الأمر.

وقال إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة ضمك، "أي لاعب في الهلال مهمّ بالنسبة لي، ويؤدي التدريبات بشكل احترافي، أعلم أن (الحمدان) في حالة مفاوضات، إلا أنه - حتى هذه اللحظة - مستمر مع الزعيم.

وكان إنزاجي قد قرر الاستعانة بالحمدان، ليشارك بديلًا في الدقيقة 82، بعد سحب المهاجم داروين نونيز، الذي سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة في اللقاء.

وأضاف الإيطالي إنه يتمنى بقاء الحمدان في الهلال، مضيفًا أنه لاعب جيد وأداؤه رائع في التدريبات، كما ذكر بأن شركة الهلال بالتأكيد لها رأي في هذه النقطة.

يذكر أن الإعلامي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، قد أثار حالة من الجدل، بعدما كشف عن رغبة عبد الله الحمدان في فسخ عقده مع الهلال، من أجل الانضمام إلى النصر، مع التنويه بأن عقده سينتهي بشكل كامل بعد إغلاق فترة الانتقالات بـ5 أيام.

في المقابل، ذكر الإعلامي رتيبان الدوسري، بأن عبد الله الحمدان قد يصير نسخة جديدة من محمد كنو، ليثير الجدل حول إمكانية عودة أزمة الهلال، قبل عامين، بعد حرمانه من القيد لفترتين، على خلفية شكوى مقدمة من النصر، تفيد بأن كنو وقع مع العالمي، قبل أن يجدد عقده مع الهلال.