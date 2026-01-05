ذاق من كأس "الجدل": عرض "مُقلق" ينقذ علي البليهي من دكة إنزاجي .. وسباق جزائري في الشتاء!

وتعرض علي البليهي للعديد من المواقف الجدلية، خلال فترته الأخيرة مع الهلال، حيث دفع ثمن اعتماد المدرب السابق للهلال، جورج جيسوس، عليه بشكل مستمر رغم تراجع مستوياته، لينقلب الأمر إلى تعرضه لصافرات استهجان، خلال مشاركته في مباراة بيرسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

البليهي، الذي عرف عنه باستفزاز الأساطير مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بات يعاني من دكة البدلاء، بالتزامن مع بدء الاعتماد على حسان تمبكتي، ليشغل قلب الدفاع مع السنغالي خاليدو كوليبالي، فضلًا عن التعاقد مع علي لاجامي والتركي يوسف أكتشيشيك، في الصيف الماضي.

أضف إلى ذلك، الجدل الكبير الذي صاحب مستقبل البليهي مع الهلال، في ظل الأنباء المؤكدة حول تجديد الإدارة لعقد اللاعب، دون الإعلان عن ذلك الأمر عبر الحساب الرسمي للزعيم، ما أثار جدلًا حول مدى قلق الإدارة السابقة من رد فعل الجماهير الهلالية، في ظل الانتقادات التي كانت تطارده بسبب مستوياته، فضلًا عن تردد تقارير حول رغبة النصر في التعاقد معه، بعد انتقال المدرب جورج جيسوس إلى قلعة العالمي، إلا أن هذا الأمر تم نفيه لاحقًا.

وبخلاف ذلك، فإن المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، بات يلجأ إلى تغيير مركز روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، ليلعب كقلب دفاع، ما زاد من صعوبة مشاركة البليهي، والذي خاض 3 مباريات فقط في دوري روشن، من أصل 12 مباراة، حتى اللحظة، فيما تم استبعاده من المباريات الثلاث الأخيرة لأسباب فنية.

وبشكل عام، شارك البليهي خلال 7 مباريات هذا الموسم، من أصل 14 مباراة، بإجمالي 377 دقيقة، صنع خلالها تمريرة حاسمة وحيدة، في مواجهة ناساف الأوزبكي، في الجولة الثانية من دوري النخبة الآسيوية.