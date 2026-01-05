Ali Al-Bulayhi Cristiano Ronaldo Hilal NassrGetty
محمود خالد

ذاق من كأس "الجدل": عرض "مُقلق" ينقذ علي البليهي من دكة إنزاجي .. وسباق جزائري في الشتاء!

بعد استبعاده من مباريات الهلال الأخيرة..

ودارت الدائرة عليه، هكذا بات علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي اشتهر بإثارة الجدل، داخل وخارج الملعب، ليصبح مستقبله في قلعة الزعيم، أيضًا، محل جدل، خاصة بعدما صار خيارًا مستبعدًا لدى المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

المدافع صاحب الـ36 عامًا، بات بين عشية وضحاها، حبيسًا لمقاعد البدلاء، بعدما كان أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني السابق، جورج جيسوس، إلا أنه صار خيارًا ثالثًا أو رابعًا في قائمة المدافعين مع إنزاجي، ما ساهم في قلعة مشاركاته مع الزعيم، منذ بداية الموسم.

  • عرض "جدلي" يخلص البليهي من دكة إنزاجي

    وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن هناك مفاوضات جادة بين إدارتي الهلال والشباب، حيث يرغب الليث في التعاقد مع علي البليهي، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

    وأبدت إدارة الهلال، موافقتها على شراء الشباب للمدة المتبقية من عقد البليهي، والذي يمتد لموسم ونصف، فيما يعد اللاعب مترددًا حول قبول العرض.

    تردد البليهي يأتي من نتائج الشباب "المترنحة"، خلال الموسم الجاري "2025-2026"، خاصة وأنه يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن، بثماني نقاط، في الوقت الذي يسعى فيه اللاعب لاستعادة مكانه في قائمة المنتخب السعودي الأول، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، الأمر الذي يتطلب منه دقائق أكبر للمشاركة في المباريات.

  • سباق جزائري؟

    يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "نادينا"، عن دخول الشباب في مفاوضات متقدمة مع المدافع الجزائري أشرف عبادة، الذي يلعب في صفوف أولمبي الشلف.

    عبادة، صاحب الـ26 عامًا، كان أحد عناصر المنتخب الجزائري في بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025"، تحت قيادة مجيد بوقرة، حيث تأهل الخضر إلى ربع النهائي، قبل الخسارة أمام الإمارات بركلات الترجيح.

    وأكد الحميدي أن عبادة سيكون بديلًا للهولندي ويسلي هويدت، في حالة قرار الشباب بالاستغناء عنه، بشرط استكمال متطلبات شهادة الكفاءة المالية، علمًا بأن المدافع الجزائري قد دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه.

  • Al Hilal Fans - Ali Al BulayhiGetty Image/ GOAL AR

    البليهي .. ذاق من نفس الكأس

    وتعرض علي البليهي للعديد من المواقف الجدلية، خلال فترته الأخيرة مع الهلال، حيث دفع ثمن اعتماد المدرب السابق للهلال، جورج جيسوس، عليه بشكل مستمر رغم تراجع مستوياته، لينقلب الأمر إلى تعرضه لصافرات استهجان، خلال مشاركته في مباراة بيرسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    البليهي، الذي عرف عنه باستفزاز الأساطير مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بات يعاني من دكة البدلاء، بالتزامن مع بدء الاعتماد على حسان تمبكتي، ليشغل قلب الدفاع مع السنغالي خاليدو كوليبالي، فضلًا عن التعاقد مع علي لاجامي والتركي يوسف أكتشيشيك، في الصيف الماضي.

    أضف إلى ذلك، الجدل الكبير الذي صاحب مستقبل البليهي مع الهلال، في ظل الأنباء المؤكدة حول تجديد الإدارة لعقد اللاعب، دون الإعلان عن ذلك الأمر عبر الحساب الرسمي للزعيم، ما أثار جدلًا حول مدى قلق الإدارة السابقة من رد فعل الجماهير الهلالية، في ظل الانتقادات التي كانت تطارده بسبب مستوياته، فضلًا عن تردد تقارير حول رغبة النصر في التعاقد معه، بعد انتقال المدرب جورج جيسوس إلى قلعة العالمي، إلا أن هذا الأمر تم نفيه لاحقًا.

    وبخلاف ذلك، فإن المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، بات يلجأ إلى تغيير مركز روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، ليلعب كقلب دفاع، ما زاد من صعوبة مشاركة البليهي، والذي خاض 3 مباريات فقط في دوري روشن، من أصل 12 مباراة، حتى اللحظة، فيما تم استبعاده من المباريات الثلاث الأخيرة لأسباب فنية.

    وبشكل عام، شارك البليهي خلال 7 مباريات هذا الموسم، من أصل 14 مباراة، بإجمالي 377 دقيقة، صنع خلالها تمريرة حاسمة وحيدة، في مواجهة ناساف الأوزبكي، في الجولة الثانية من دوري النخبة الآسيوية.

  • Ali Al Bulayhi HilalGetty

    ماذا قدم البليهي مع الهلال؟

    وانتقل علي البليهي إلى صفوف الهلال، في 2017، قادمًا من الفتح، ليقدم مسيرة حافلة بالإنجازات بقميص الزعيم، حيث توج بـ5 بطولات في الدوري السعودي، و3 ألقاب في كأس خادم الحرمين الشريفين، وثلاثة في كأس السوبر، وبطولتين في دوري أبطال آسيا.

    وخاض البليهي 263 مباراة رسمية بقميص الهلال في جميع البطولات، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، كما لعب دورًا في التأهل التاريخي للزعيم إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022، قبل الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة (3-5).

    وساهم تألق البليهي مع الهلال، في كونه عنصرًا أساسيًا في المنتخب السعودي الأول، والذي مثّله في نهائيات كأس العالم، خلال نسختي 2018 و2022، كما شارك في الانتصار التاريخي على الأرجنتين، في المباراة الافتتاحية للأخضر في مونديال قطر، بنتيجة (2-1).

    في المقابل، كانت آخر مشاركاته البليهي مع المنتخب السعودي في ديسمبر 2024، حيث تواجد في بطولة كأس الخليج العربي، التي وصل فيها الأخضر لنصف النهائي.

