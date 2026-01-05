Waleed Al-Faraj Hilal Ittihad Nassr Shababsocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

"لو مسؤول سأقيلك، حرام فيك الأموال" .. وليد الفراج يكشف أزمة "جدولة" دوري روشن برسالة شديدة اللهجة!

هل النصر هو المتضرر الأكبر من الجدولة؟

لا يزال ملف جدولة مباريات دوري روشن السعودي، خلال موسم 2025-2026، يضع الكثير من علامات الاستفهام، في ظل التنافس حول النادي الأكثر تعرضًا للظلم بشأن توزيع المباريات، المقرر من قِبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

منذ بداية الدوري، وأزمة الجدولة عرض مستمر، إلا أن استمرار المسابقة، بالتزامن مع إقامة كأس أمم إفريقيا "2025"، في الوقت الحالي، زاد من الجدل، خاصة مع رحيل عدد من النجوم الأجانب للمشاركة في تلك البطولة.

    هنا تكمن الأزمة الحقيقية

    من جانبه، كشف الإعلامي وليد الفراج، عن الأزمة حول "جدولة" دوري روشن السعودي، واستمرار المباريات خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، وهي "إقامة مباريات القمة في هذا التوقيت".

    بالتزامن مع "كان 2025"، حددت رابطة دوري المحترفين، العديد من المباريات الكبرى في ذلك التوقيت، على النحو التالي..

    * 27 ديسمبر: مباراة الاتحاد والشباب في الجولة 11، وفاز الاتحاد (2-0).

    * 2 ديسمبر: مباراة الأهلي والنصر في الجولة 13، وفاز الأهلي (3-2).

    * 8 ديسمبر: مباراة النصر والقادسية في الجولة 14.

    * 12 ديسمبر: مباراة الهلال والنصر، في الجولة 15.

    الفراج سلط الضوء على مباراتي النصر ضد الأهلي والهلال، مؤكدًا أن إقامة تلك اللقاءات في وقت غياب اللاعبين للمشاركة في كأس إفريقيا، يحمل خيارين، أيسرهما بأن هناك سوء تدبير وضعف تنسيق من قِبل مديري التسويق للدوري، وأن إمكانياتهم ضعيفة، على حد قوله.

  • امشِ .. حرام فيك المبلغ!

    وأضاف الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن من وضع مباراتي الهلال والنصر، والنصر ضد الأهلي، وسط كأس أمم إفريقيا، إن كان يعلم بتواجد اللاعبين في تلك البطولة، فعلى المسؤول أن يقوم بإقالته.

    وقال الفراج نصًا "لو مسؤول أقول لك امشِ. (حرام فيك المبلغ)، أنت لا تتوازن مع تطلعات السعودية، في إنشاء دوري تسويقي ذي عوائد اقتصادية".

  • فلاته يرد على تغيير كلامه

    من جانبه، ردّ الناقد الرياضي عبد الله فلاته، على الاتهامات الجماهيرية الموجهة إليه، بتغيير حديثه حول هوية النادي المتضرر من جدولة الدوري، بعد خسارة النصر لصدارة دوري روشن السعودي.

    وأوضح فلاته أنه أخطأ بـ"الصمت"، في الفترة الماضية، بينما أكد أن الاتحاد أكثر فريق تضرر من الجدولة، وباعتراف الرابطة.

    أما عن النصر، فقد ردّ الناقد عبد العزيز الزلال، حول الأحاديث الدائرة بشأن كونه قد تعرض للظلم بسبب جدول مبارياته في بطولة إفريقيا، مضيفًا "كيف تعرض النصر للظلم وقد لعب أمام الأهلي الذي ينقصه الثلاثي رياض محرز وفرانك كيسييه وإدوارد ميندي، وكذلك الهلال الذي يفتقد للثنائي ياسين بونو وخاليدو كوليبالي، وهل لو كان النصر فاز بالمباراة، لقلنا الأهلي تعرض للظلم؟".

    وعلّق الناقد إبراهيم العنقري، أيضًا، بقوله إن النصر لم يستفد من الجدولة، التي كان يجب أن يكون فيها حاليًا، في أفضل انسجام له، مضيفًا أن الاتحاد أكثر من تضرر، أما النصر، فهو يعاني من خلل واضح، وكان مؤكدًا أنه سيتم إيقافه أمام منافس يملك الحالة الهجومية.

    النصر خسر الصدارة قبل الديربي

    وبعد بداية مذهلة، حقق فيها النصر 10 انتصارات متتالية، لأول مرة في تاريخ دوري المحترفين السعودي، تراجع الأصفر في سباق روشن، بعدما فقد 4 نقاط في آخر مباراتين، بالتعادل مع الاتفاق (2-2) ثم الخسارة أمام الأهلي (2-3).

    وتمكن الهلال من استغلال تعثر النصر، حيث يقدم سلسلة رائعة من اللاهزيمة مع مدربه سيموني إنزاجي، على مدار 17 مباراة متتالية بجميع المسابقات، لينجح في اعتلاء صدارة الدوري، بفوزه على ضمك (2-0)، في الجولة الثالثة عشرة.

    النصر الذي يفتقد لخدمات جناحه السنغالي ساديو ماني في كأس أمم إفريقيا، يواجه روزنامة صعبة بالتزامن مع البطولة، حيث يواجه كلًا من القادسية والهلال والشباب، في ثلاث جولات متتالية، خلال أيام 8 و12 و17 يناير.

    ويتربع الهلال في صدارة ترتيب دوري روشن، للمرة الأولى هذا الموسم، برصيد 32 نقطة من 12 مباراة، بعد تأجيل لقاءات الجولة العاشرة، ليبتعد بفارق نقطة وحيدة عن النصر "الوصيف"، قبل جولتين من ديربي 12 يناير.

    ويحلّ التعاون ثالثًا في جدول الدوري، برصيد 28 نقطة، بينما ينفرد الأهلي، بطل دوري النخبة الآسيوية، بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة عن القادسية "الخامس"، ونقطتين عن الاتحاد، حامل اللقب، والذي يحل في المركز السادس.

    يذكر أن دوري روشن السعودي، قد شهد إقامة العديد من مباريات الكلاسيكو حتى الجولة الثالثة عشرة، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي..

    * تعادل الأهلي مع الهلال (3-3) في الجولة الثالثة، على ملعب الإنماء.

    * فوز النصر على الاتحاد (2-0)، في الجولة الرابعة، على ملعب الإنماء.

    * فوز الهلال على الاتحاد (2-0)، في الجولة السادسة، على ملعب الإنماء.

    * فوز الأهلي على الاتحاد (1-0)، في الجولة الثامنة، على ملعب الإنماء.

    * فوز الأهلي على النصر (3-2)، في الجولة الثالثة عشرة، على ملعب الإنماء.

