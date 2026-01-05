"لو مسؤول سأقيلك، حرام فيك الأموال" .. وليد الفراج يكشف أزمة "جدولة" دوري روشن برسالة شديدة اللهجة!

وبعد بداية مذهلة، حقق فيها النصر 10 انتصارات متتالية، لأول مرة في تاريخ دوري المحترفين السعودي، تراجع الأصفر في سباق روشن، بعدما فقد 4 نقاط في آخر مباراتين، بالتعادل مع الاتفاق (2-2) ثم الخسارة أمام الأهلي (2-3).
وتمكن الهلال من استغلال تعثر النصر، حيث يقدم سلسلة رائعة من اللاهزيمة مع مدربه سيموني إنزاجي، على مدار 17 مباراة متتالية بجميع المسابقات، لينجح في اعتلاء صدارة الدوري، بفوزه على ضمك (2-0)، في الجولة الثالثة عشرة.
النصر الذي يفتقد لخدمات جناحه السنغالي ساديو ماني في كأس أمم إفريقيا، يواجه روزنامة صعبة بالتزامن مع البطولة، حيث يواجه كلًا من القادسية والهلال والشباب، في ثلاث جولات متتالية، خلال أيام 8 و12 و17 يناير.
ويتربع الهلال في صدارة ترتيب دوري روشن، للمرة الأولى هذا الموسم، برصيد 32 نقطة من 12 مباراة، بعد تأجيل لقاءات الجولة العاشرة، ليبتعد بفارق نقطة وحيدة عن النصر "الوصيف"، قبل جولتين من ديربي 12 يناير.
ويحلّ التعاون ثالثًا في جدول الدوري، برصيد 28 نقطة، بينما ينفرد الأهلي، بطل دوري النخبة الآسيوية، بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة عن القادسية "الخامس"، ونقطتين عن الاتحاد، حامل اللقب، والذي يحل في المركز السادس.
يذكر أن دوري روشن السعودي، قد شهد إقامة العديد من مباريات الكلاسيكو حتى الجولة الثالثة عشرة، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي..
* تعادل الأهلي مع الهلال (3-3) في الجولة الثالثة، على ملعب الإنماء.
* فوز النصر على الاتحاد (2-0)، في الجولة الرابعة، على ملعب الإنماء.
* فوز الهلال على الاتحاد (2-0)، في الجولة السادسة، على ملعب الإنماء.
* فوز الأهلي على الاتحاد (1-0)، في الجولة الثامنة، على ملعب الإنماء.
* فوز الأهلي على النصر (3-2)، في الجولة الثالثة عشرة، على ملعب الإنماء.