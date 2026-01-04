بعد تألقه في لانس .. روما يرد على عودة سعود عبد الحميد للسعودية: "سنتخذ القرار في ذلك الموعد"!

وعانى سعود عبد الحميد من قلة دقائق المشاركة في أول مواسمه مع روما، حيث اكتفى بالمشاركة في 8 مباريات، سجل خلالها هدفًا في الدوري الأوروبي، وصنع تمريرة حاسمة في الدوري الإيطالي، قبل أن يتم إعارته إلى صفوف لانس، لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء النهائي، خلال الصيف الماضي.

ورغم أن بداية سعود مع لانس، قد شهدت تجربته كلاعب بديل، أو غيابه عن بعض المباريات، إلا أن عبد الحميد بدأ في التألق مع فريقه، حيث صنع تمريرة حاسمة ضد ستاد بريست، في الجولة الثالثة، ثم سجل هدفًا وصنع آخر أمام فريق فينيي، في كأس فرنسا.

وفي مباراته أمام تولوز، التي شهدت خوضه الـ90 دقيقة، للمرة الثالثة، هذا الموسم، قدم سعود عبد الحميد، مساهمة أيضًا، في فوز فريقه بثلاثية نظيفة، رغم أنه لم تحتسب له صناعة الهدف الثاني، إلا أنه قدم هجمة خطيرة، بكرة عرضية ترجمها ريان فوفانا بتسديدة تصدى لها حارس تولوز، ثم ارتدت إلى تومسون الذي أودعها في الشباك.

وبلغة الأرقام، فإن سعود شارك - حتى الآن - في 12 مباراة بقميص لانس، بواقع 11 مباراة في الدوري الفرنسي، ومباراة في الكأس.

وبات سعود عبد الحميد يساهم في طريق لانس، الذي يقدم مستويات أكثر من رائعة، خلال موسم 2025-2026، حيث تربع في صدارة "ليج 1"، بوصوله للنقطة 40 في 17 مباراة، ومتفوقًا على باريس سان جيرمان، بطل أوروبا وحامل اللقب، بفارق نقطة.

مشاركة سعود مع لانس بصورة مستمرة، قد تمنحه فرصة لتحقيق حلمه بالبقاء في أوروبا، خاصة وأنه قد يصنع المعجزة مع فريقه، بانتزاع لقب الدوري الفرنسي من باريس سان جيرمان، أو المنافسة على مقعد يؤهله للظهور في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المُقبل، فضلًا عن البقاء في حسابات المدير الفني هيرفي رينارد، ليضمن مكانًا مع المنتخب السعودي الأول في نهائيات كأس العالم 2026.